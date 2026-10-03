Temperley choca ante Gimnasia de Jujuy en un duelo de candidatos en el Alfredo Beranger

La recta final de la Primera Nacional no da respiro y este sábado desde las 15, el Alfredo Beranger será el escenario de una verdadera batalla futbolística. Temperley (53 puntos) y Gimnasia de Jujuy (54 puntos) se verán las caras bajo el arbitraje de Fernando Echenique, en un encuentro donde la victoria es el único resultado que sirve para consolidarse en los primeros puestos de la Zona B.

A falta de muy pocas fechas para el cierre de la fase regular, la paridad en la tabla es absoluta. El lobo jujeño llega con una mínima ventaja de un punto sobre el Gasolero, lo que transforma a este partido en el famoso duelo de "seis puntos". El que logre golpear primero no solo sumará tres unidades de oro, sino que dejará herido a un rival directo en la lucha por el ascenso.

En Mendoza. Temperley no pudo con Deportivo Maipú y cayó en un choque clave por el ascenso

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Temperley buscará una rápida recuperación ante su gente. En su última presentación, el Gasolero sufrió un duro revés al caer por 1-0 frente a Deportivo Maipú en Mendoza.

Esa derrota cortó una buena racha y dejó al equipo con la obligación de hacerse fuerte en el Alfredo Beranger. Para este sábado, el cuerpo técnico planea ajustar las piezas en la ofensiva para recuperar la contundencia que los caracterizó durante la mitad de la temporada.

Por su parte, el elenco dirigido técnicamente por Matías Módolo llega con el ánimo en alza tras un partido de alto voltaje. En la jornada anterior, Gimnasia de Jujuy empató 2-2 en el norte del país frente al siempre complicado San Martín de Tucumán, mostrando pasajes de muy buen fútbol y una gran capacidad de reacción.

Para su visita a Buenos Aires, el equipo jujeño mantendría la base de la alineación que viene sumando con regularidad, apostando al orden defensivo y las transiciones rápidas.

Ambos equipos luchan para que no se escape Tristán Suarez, el líder con 57 unidades. Tanto Temperley como Gimnasia de Jujuy, aguardan un tropiezo del conjunto de Ezeiza que recibirá a Quilmes en el mismo horario. Un triunfo del equipo de Nicolás Domingo y una derrota de Tristán Suarez volvería a colocar a los de Turdera expectantes en la tabla de posiciones.

Probables formaciones

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Pedro Souto, Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Gimnasia de Jujuy: Joaquín Bigo; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Facundo Rizzi; Jorge Juarez, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Cristian Menéndez, Mauro Daniel Cachi. DT: Hernán Pellerano.

Hora: 15.00

Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).

Árbitro: Fernando Echenique.

Transmisión: LPF Play.