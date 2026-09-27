Temperley cayó ante Deportivo Maipú y cortó su racha positiva

Temperley tropezó en Mendoza y se fue con las manos vacías en un choque clave

Temperley no pudo sostener su buen presente en tierras mendocinas y sufrió una ajustada derrota por la mínima diferencia. Con este resultado, Deportivo Maipú se mete nuevamente en la pelea por el Reducido. Por la fecha número 31 de la Primera Nacional, el Gasolero tropezó en Mendoza en un choque clave para acercarse al primer puesto.

El desarrollo de la primera etapa mostró una tónica de ida y vuelta muy intensa. Ambos equipos buscaron asumir el protagonismo del cotejo, alternando el dominio del balón y generando ocasiones nítidas en los arcos. Mientras que el "Botellero" lastimaba a través de las proyecciones de Matías Viguet y las apariciones de Franco Saccone, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo se apoyó en la seguridad de su arquero Ezequiel Mastrolía y las réplicas comandadas por Facundo Krüger y Gabriel Hauche. Sin embargo, la falta de efectividad mandó el partido al descanso con el marcador cerrado. La más clara la tuvo con Temperley con un disparo de Franco Benítez, quien intentó sorprender pero chocó con la figura de Nahuel Galardi.

En el complemento se quebraría la paridad. Cuando transcurría el minuto 60, un desacople defensivo de la escuadra bonaerense le dejó el terreno servido a Brian Orosco, quien no perdonó y estampó el 1-0 definitivo para desatar la alegría de la parcialidad local. Pese a las intenciones finales del Gasolero por rescatar una unidad, Deportivo Maipú defendió la ventaja con solidez y selló tres puntos de oro tras arrastrar una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Con esta caída, Temperley corta una seguidilla de seis partidos invicto. Por su parte, la victoria reaviva la ilusión de Deportivo Maipú, que vuelve a meterse de forma transitoria en los puestos de clasificación al Reducido. Para el equipo de Nicolás Domingo es una derrota durísima, pensando que Tristán Suarez le ganó a Midland y le sacó cuatro puntos de diferencia en la lucha por el primer puesto.