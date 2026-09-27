domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
En Mendoza.

Temperley cayó ante Deportivo Maipú y cortó su racha positiva

Temperley sufrió en Mendoza y perdió 1 a 0 con Deportivo Maipú. El Gasolero no pudo sostener su buen presente y dejó puntos en el camino en un choque clave.

Temperley no pudo con Maipú y cayó en Mendoza.

Temperley no pudo con Maipú y cayó en Mendoza.

Temperley no pudo con Maipú y cayó en Mendoza.

Temperley no pudo con Maipú y cayó en Mendoza.

Temperley pierde un duelo clave ante Deportivo Maipú.

Temperley pierde un duelo clave ante Deportivo Maipú.

Temperley pierde un duelo clave ante Deportivo Maipú.

Temperley pierde un duelo clave ante Deportivo Maipú.

Temperley busca el triunfo de la mano de Gabriel Hauche en Mendoza.

Temperley busca el triunfo de la mano de Gabriel Hauche en Mendoza.

Temperley busca el triunfo de la mano de Gabriel Hauche en Mendoza.

Temperley busca el triunfo de la mano de Gabriel Hauche en Mendoza.

Temperley tropezó en Mendoza y se fue con las manos vacías en un choque clave

Temperley no pudo sostener su buen presente en tierras mendocinas y sufrió una ajustada derrota por la mínima diferencia. Con este resultado, Deportivo Maipú se mete nuevamente en la pelea por el Reducido. Por la fecha número 31 de la Primera Nacional, el Gasolero tropezó en Mendoza en un choque clave para acercarse al primer puesto.

El desarrollo de la primera etapa mostró una tónica de ida y vuelta muy intensa. Ambos equipos buscaron asumir el protagonismo del cotejo, alternando el dominio del balón y generando ocasiones nítidas en los arcos. Mientras que el "Botellero" lastimaba a través de las proyecciones de Matías Viguet y las apariciones de Franco Saccone, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo se apoyó en la seguridad de su arquero Ezequiel Mastrolía y las réplicas comandadas por Facundo Krüger y Gabriel Hauche. Sin embargo, la falta de efectividad mandó el partido al descanso con el marcador cerrado. La más clara la tuvo con Temperley con un disparo de Franco Benítez, quien intentó sorprender pero chocó con la figura de Nahuel Galardi.

En el complemento se quebraría la paridad. Cuando transcurría el minuto 60, un desacople defensivo de la escuadra bonaerense le dejó el terreno servido a Brian Orosco, quien no perdonó y estampó el 1-0 definitivo para desatar la alegría de la parcialidad local. Pese a las intenciones finales del Gasolero por rescatar una unidad, Deportivo Maipú defendió la ventaja con solidez y selló tres puntos de oro tras arrastrar una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Con esta caída, Temperley corta una seguidilla de seis partidos invicto. Por su parte, la victoria reaviva la ilusión de Deportivo Maipú, que vuelve a meterse de forma transitoria en los puestos de clasificación al Reducido. Para el equipo de Nicolás Domingo es una derrota durísima, pensando que Tristán Suarez le ganó a Midland y le sacó cuatro puntos de diferencia en la lucha por el primer puesto.

Final del partido

Temperley perdió 1 a 0 ante Deportivo Maipú en Mendoza.

Fantástico el arquero de Temperley

Ezequiel Mastrolía detuvo el remate y Temperley sigue con vida.

Penal para Deportivo Maipú

Insólita infracción de Oswaldo Pacheco sobre Nicolás Bonfigli y el árbitro sanciona la pena máxima.

El palo salvó a Temperley

Brian Orosco reventó el palo con un zurdazo. Temperley a punto de sufrir el segundo.

!!!!!GOOOOOL DE DEPORTIVO MAIPÚ!!!!

Luego de una serie de rebotes en el área, apareció el ingresado Brian Orozco para eludir a Ezequiel Mastrolía y poner el 1 a 0 a favor del local.

Era un golazo

Tremendo zurdazo de Lucas Angelini que pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Nahuel Galardi.

Se salvó Deportivo Maipú

Gran pase de Gabriel Hauche para el ingresado Elías Quiroga, quien perdió en el mano a mano ante Nahuel Galardi.

Temperley la pasa mal en Mendoza

El Gasolero no hace pie en la mitad de la cancha y Ezequiel Mastrolía lo salva una y otra vez.

Nicolás Domingo mueve el banco de suplentes de Temperley

A la cancha Fernando Brandán y Elías Quiroga por Franco Benítez y Facundo Krugger.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Deportivo Maipú y Temperley los segundos 45 minutos.

Final del primer tiempo

Deportivo Maipú y Temperley igualan 0 a 0 en Mendoza.

Increíble lo que se perdió Temperley

Una gran chance del Gasolero en ataque terminó con Franco Benítez enviando su remate afuera, a centímetros del palo. Que chance que desaprovechó Temperley.

Temperley ya cuenta con su arquero nuevamente

Ezequiel Mastrolía se recuperó y en la siguiente jugada casi convierte Temperley con un buen contragolpe. Falló Marcos Echeverría con una chilena de antología.

Preocupación en Temperley

Ezequiel Mastrolía agobiado se quitó los guantes y acusó falta de oxígeno por el calor. Ingresó el cuerpo médico para auxiliarlo.

Otra vez se salva Temperley

Otro ataque de Deportivo Maipú con un zurdazo de Lucas Faggioli y la brillante tapada de Ezequiel Mastrolía nuevamente.

Primera llegada de Deportivo Maipú

Disparo de afuera del área de Franco Saccone que desvió de manera brillante Ezequiel Mastrolía.

Otra chance de Temperley

Una gran jugada en ataque de Temperley que encabezó Lorenzo Monti, envió el centro y no alcanzaron a empujarla ni Facundo Kruger ni Marcos Echeverría. Temperley cerca del primero.

Avisó Temperley

Gran disparo de Franco Benítez de afuera del área que salvó de manera magistral Nahuel Galardi.

Comenzó el partido

Ya juegan Deportivo Maipú y Temperley por la fecha número 31 de la Primera Nacional.

Ya se viene Deportivo Maipú ante Temperley

Formaciones confirmadas:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aaron Agüero, Nicolás Fernández; Tomás Silva, Juan Gobetto, Enzo Pérez, Mirko Bonfigli; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Díaz, Lucas Richarte, Franco Benítez; Gabriel Hauche, Marcos Echeverría y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti

TV: LPF Play

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