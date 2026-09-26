A Temperley le sienta bien Mendoza: cómo le fue en sus últimas 10 visitas

Temperley quiere seguir con su racha en Mendoza.

Temperley visitará este domingo a Deportivo Maipú en un partido clave por la fecha 31 de la Primera Nacional, con la ilusión de obtener una victoria y esperar un traspié de Tristán Suárez para escalar a la cima de la Zona B. Y los antecedentes recientes en Mendoza alimentan la ilusión del pueblo gasolero.

Las últimas dos visitas en tierras mendocinas terminaron con triunfo para el equipo del sur del Gran Buenos Aires y son una buena señal de cara al importante desafío que tendrá por delante, en el que además buscará sacarse la espina de la dura goleada que sufrió ante los “Cruzados” en el estadio Alfredo Beranger por la primera rueda.

Temperley suma dos victorias en fila en Mendoza, ambas ante Gimnasia —equipo que hoy milita en la Liga Profesional—, pero esas alegrías no fueron hechos aislados, sino que se sostienen con lo que fueron las últimas visitas de la institución a la tierra del vino.

Los números son positivos para el Celeste. Y es que, de las últimas 10 presentaciones en esa provincia, Temperley logró una marca cercana al 50% de los puntos (46,66%), producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Su víctima favorita ha sido el Lobo mendocino, pero también sabe lo que es ganarle a Deportivo Maipú en el estadio Omar Higinio Sperdutti, donde lo hizo en 2021 gracias a un gol de Santiago Brotzman. Después de eso, sin embargo, sufrió dos derrotas allí: una en 2022 y la última por los cuartos de final del Torneo Reducido de la temporada 2023. El historial reciente de Temperley en Mendoza: las últimas 10 visitas 2025: Gimnasia (M) 0 - 1 Temperley | Estadio Víctor Legrotaglie 2024: Gimnasia (M) 1 - 2 Temperley | Estadio Víctor Legrotaglie 2023: Deportivo Maipú 2 - 0 Temperley | Estadio Omar Sperdutti (Reducido) 2023: Gimnasia (M) 1 - 1 Temperley | Estadio Víctor Legrotaglie 2022: Deportivo Maipú 2 vs 1 Temperley| Estadio Omar Higinio Sperdutti 2022: Independiente Rivadavia 1 - 1 Temperley | Estadio Bautista Gargantini 2021: Deportivo Maipú 0 vs 1 Temperley | Estadio Omar Higinio Sperdutti 2021: Gimnasia (M) 1 - 2 Temperley | Estadio Víctor Legrotaglie 2018: Gimnasia (M) 2 - 1 Temperley | Estadio Víctor Legrotaglie 2018: Godoy Cruz 3 - 0 Temperley | Estadio Malvinas Argentinas

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