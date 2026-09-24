Temperley goleó a Midland pero aún no puede gritar campeón

Temperley ganó, goleó y gustó ante Midland, ya que se despachó con una contundente victoria por 5 a 0 en el Alfredo Beranger. A pesar del triunfo categórico, el equipo dirigido por Guillermo De Lucca deberá aguardar hasta la última fecha para saber si se consagra campeón de la categoría.

Por la fecha 18 del campeonato de reserva, el Gasolero se impuso sin atenuantes y mantiene la diferencia de 3 puntos sobre su perseguidor, Mitre de Santiago del Estero.

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Desde el arranque del encuentro, el local impuso condiciones a base de juego asociado, presión alta y transiciones rápidas. La contundencia se reflejó rápidamente en el marcador, permitiéndole a Temperley florearse ante su gente y edificar un resultado que desató la euforia en las tribunas del Beranger. En la primera mitad, el Gasolero ya ganaba 4 a 0 y la "frutilla del postre" la puso en el complemento.

Los goles del Gasolero los hicieron Román Albornoz, en tres oportunidades, Mateo Burgan y Juan Cruz Dubier. Con este resultado, la Reserva continúa liderando la tabla de posiciones con 37 puntos, a falta de una fecha para el final del campeonato. Mitre, su escolta, suma 34 unidades.

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Qué necesita Temperley para gritar campeón

Con 37 puntos, el Gasolero lidera de la tabla de posiciones y le lleva tres puntos de diferencia a Mitre de Santiago del Estero. En tanto, Chacarita, que el miércoles le ganó a Estudiantes, llegó a los 32 y ya no llega con chances a la última jornada.

Por eso, para poder asegurarse el primer puesto y gritar campeón, Temperley cuenta con las mayores chances para alzarse con el título.

Si Temperley gana o empata el próximo partido ante San Miguel ya será campeón. A falta de una fecha para el final, si Temperley pierde en la última jornada y Mitre de Santiago del Estero gana forzará un partido desempate al quedar igualados en las posiciones.

La campaña de Temperley

El equipo gasolero tuvo un andar arrollador durante toda la temporada y sus números son una muestra de eso. De los 18 partidos que disputó, ganó diez, empató siete y perdió apenas uno, con 37 goles a favor y apenas 10 en contra, el equipo de Guillermo De Lucca está realizando una gran campaña que espera coronar el próximo jueves cuando visite a San Miguel.