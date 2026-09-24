Tamara Pettinato pidió compasión para el acosador de Sofía Gonet

Tamara Pettinato mostró una actitud compasiva con Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet que amenazó a su hermano Homero Pettinato en su programa del canal de streaming Olga. También hizo un especial pedido a los medios ante esta situación.
Tamara Pettinato se comunicó con el programa de Moria Casán e hizo un particular pedido para acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato.
Tamara Pettinato mostró una actitud compasiva con Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet que amenazó a su hermano Homero Pettinato en su programa del canal de streaming Olga. También hizo un especial pedido a los medios ante esta situación.
En una entrevista con el programa de Moria Casán, la panelista salió a pedir que dejen de hacerle entrevistas al joven porque no está preparado para las consecuencias de la exposición mediática.
Moria Casán anunció en su programa de las mañanas de El Trece que “tenemos un último momento, que es la palabra de Tamara Pettinato. A ver, ¿qué nos dice Tamara?”.
“Sí, tenemos los mensajes que nos responde Tamara Pettinato. Cito textual, Moria”, anunció Nazarena Di Serio antes de leer los mensaje de la hermana de Homero Pettinato.
Tamara Pettinato asegura que “ahora estamos tranquilos, ya bajó el miedo de ese día. La preocupación ahora es qué se hace con esa persona a partir de ahora para que se estabilice”.
“Para nosotros es una persona con problemas de salud mental y eso nos toca una fibra de compasión”, admitió la panelista en su comunicación con el ciclo de El Trece.
Tamara Tamara hizo un pedido por el acosador de Sofía Gonet en su último mensaje: “También creemos que, por este motivo, no deberían estar haciéndole entrevistas en varios programas”.
“Es hacer contenido con alguien que no sabemos si entiende realmente la gravedad de sus hechos y tal vez tampoco le hace bien a él presentarse y prestarse al juego mediático que abre la posibilidad de que la gente lo insulte en redes y otras cosas”, sentenció Tamara Pettinato.