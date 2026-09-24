Temperley: gracias al apoyo de los vecinos, La Madriguera no cierra sus puertas

Gracias a la difusión y a la gente que se sumó al festival que organizó el Centro Cultural La Madriguera de Temperley para renovar el contrato del espacio, anunciaron que se llegó al objetivo y el lugar podrá seguir funcionando como desde hace dos años en Santa María de Oro 8.

Hace apenas unas horas quienes llevan adelante este centro cultural que abrió sus puertas mientras muchos locales cerraban, anunciaron en las redes que recaudaron la plata que necesitaban para que La Madriguera brinde un gran abanico de espectáculos y recitales siempre con el fin de darle un lugar a la cultura.

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"Gracias a todas las personas que vinieron, que pusieron en la gorra, que compartieron, difundieron, ayudaron y bancaron de una u otra forma para que esto sea posible", dijeron.

El festival que se desarrolló el 19 de septiembre contó con la presencia de muchos artistas que se sumaron con el simple objetivo de dar una mano para que La Madriguera siga viva. "Fue muy importante la participación de cada artista que se sumó, y todas las organizaciones, proyectos y espacios que aportaron su tiempo, su trabajo y su energía para juntar los fondos", recalcaron quienes crearon este espacio que remite a un lugar pequeño, una cueva, un refugio, un espacio acotado pero capaz de resistir y, al mismo tiempo, de ofrecer cobijo a quienes aman el arte.

Con apenas dos años de estar activos, el festival demostró que hay mucha gente con ganas de sostener estos lugares que reúnen a artistas de Lomas y alrededores. "Este encuentro solidario fue una muestra de todo lo que puede pasar cuando nos organizamos para cuidar un lugar que sentimos propio", afirmaron.

Una nueva propuesta

La seguridad que sintieron al realizar el festival que contó con tantas personas con ganas de apoyar a La Madriguera, llevó a pensar a sus responsables en una alternativa para que el espacio siga activo.

Para no volver a depender de la recaudación de una cantidad de dinero determinada, pensaron en armar un Club de Socios de La Madriguera. De esta manera brindan la posibilidad a la gente que se sume aportando una cuota mensual.

Quienes sean socios además obtendrán distintos beneficios y descuentos en bebidas, comidas, talleres y en espacios adheridos. "Entendimos que la salida es colectiva y vamos a apuntar a ello", aseguraron desde la administración del lugar que está ubicado justo frente a la estación de ferrocarril de Temperley.

Con el aporte mínimo de cada socio que deberá abonar $5.000 se va a lograr que La Madriguera siga creciendo como lo viene haciendo en estos dos años.

Quienes no conozcan este centro cultural deben saber que ofrecen obras de teatro, proyecciones de cine, presentaciones de libros, recitales, talleres y distintos encuentros. "Sentimos que en este poco tiempo logramos generar ese espacio de pertenencia que es tan necesario para la comunidad”, concluyeron.