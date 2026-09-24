Temperley y un partido clave: hoy puede gritar campeón en Reserva

En sintonía con el buen momento del plantel profesional, el equipo de Reserva de Temperley también brilla en el campeonato de la Primera Nacional y este jueves, en el estadio Alfredo Beranger , podría coronarse campeón si se producen una serie de resultados.

El equipo de Guillermo De Lucca recibirá, desde las 15, a Midland por la fecha 18 del certamen de la segunda categoría del fútbol argentino, sabiendo que un triunfo podría darle el título.

Por eso, ante semejante posibilidad, el partido se jugará en el estadio principal del Gasolero y el ingreso será libre y gratuito para los hinchas.

Con 34 puntos, el Gasolero lidera de la tabla de posiciones y le lleva tres puntos de diferencia Mitre de Santiago del Estero, que este jueves juega ante Nueva Chicago. En tanto, Chacarita, que el miércoles le ganó a Estudiantes, llegó a los 32.

Por eso, para poder asegurarse el primer punto y gritar campeón, Temperley tiene un par de posibilidades.

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Si el conjunto santiagueño empata en Mataderos, el Cele deberá ganar su compromiso ante el conjunto del oeste del Gran Buenos Aires para gritar campeón. En tanto, si el Torito le da una mano y le gana al Aurinegro, al equipo de “Willy” De Lucca le alcanza con un empate para ser inalcanzable para el elenco santiagueño, aunque deberá ganar para sostener la diferencia de más de tres puntos con el Funebrero.

La campaña de Temperley

El equipo gasolero tuvo un andar arrollador durante toda la temporada y sus números son una muestra de eso. De los 17 partidos que disputó, ganó nueve, empató siete y perdió apenas uno, con 32 goles a favor y apenas 10 en contra. Cosechó el 66,6% de los puntos en juego y este jueves podría ponerle el moño a una gran campaña.