La Provincia brinda un servicio gratuito para vaciar pozos ciegos y limpiar zanjas en San Vicente.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires brinda en San Vicente un servicio gratuito para realizar la hidrosucción de pozos ciegos y desobstruir zanjas y redes pluviales en barrios populares. El operativo funciona de lunes a viernes y busca colaborar con el municipio en tareas de saneamiento urbano y ambiental.

Los trabajos están disponibles para los barrios Biocca, de San Vicente, y San José, de Alejandro Korn . Los vecinos pueden solicitar la asistencia de lunes a viernes, entre las 8 y las 14, a través del número 221-5078610 .

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Las tareas se realizan con camiones atmosféricos y equipos vactor , que permiten intervenir tanto en pozos ciegos como en conductos y zanjas que presentan obstrucciones.

El operativo es coordinado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) , en el marco de acciones de reurbanización y de políticas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales y ambientales en barrios populares.

Un operativo con presencia en diez municipios

De acuerdo con la información difundida por la Provincia, el dispositivo cuenta actualmente con 30 camiones distribuidos en diez municipios bonaerenses.

Además de San Vicente, el servicio se presta en La Plata, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Morón, Pilar, Quilmes y San Martín.

La prestación contempla tareas de hidrosucción de pozos ciegos y desobstrucción de redes pluviales y zanjas, con intervenciones orientadas al saneamiento de espacios públicos y a la atención de necesidades vinculadas con la infraestructura urbana.