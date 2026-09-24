Estrenos de cine: "El corazón de la bestia", con Brad Pitt, y otras novedades

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “El corazón de la bestia”, una apasionante historia de aventuras en Alaska protagonizada por Brad Pitt, el reestreno de “Avengers: Endgamede” y se suman otras variadas películas para renovar la cartelera.

Para agendar. Estas son todas las películas que se pueden ver en el ciclo de cine de Llavallol

Todos los viernes. Cine Club en Turdera: 4 películas imperdibles para disfrutar en septiembre

Síntesis: un exoficial de las Fuerzas Especiales y su perro de combate Odín quedan varados en la naturaleza salvaje de Alaska tras un accidente aéreo, enfrentando una intensa lucha por la supervivencia. (Aventuras, Estados Unidos).

Avengers: Endgame

Directores: Anthony Russo, Joe Russo.

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Evangeline Lilly.

Síntesis: reestrena con un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday. Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

Otros estrenos de cine

La isla olvidada

Directores: Joel Crawford, Januel Mercado.

Síntesis: la película sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. (Animación, Estados Unidos)

El último gran golpe

Director: Derrick Borte.

Elenco: Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul, Nina Dobrev.

Síntesis: un poderoso dueño de club nocturno está listo para retirarse del mundo criminal después de años de negocios peligrosos. Pero cuando un violento asalto desencadena una cadena de traiciones, su intento de salir del juego se transforma en una lucha por sobrevivir. (Acción, Estados Unidos)

Bajo tus pies

Director: Cristian Bernard.

Elenco: Maribel Verdú, Urko Olazabal, Sofía Otero.

Síntesis: Isabel se muda con sus dos hijos a un edificio muy prestigioso que tiene un método de admisión muy peculiar pero con un alquiler muy asequible. Una vez aprobada y establecida, tres vecinos ancianos del piso inferior pondrán sus vidas patas arriba. (Thriller, Argentina, España)