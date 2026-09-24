El acosador de Sofía Gonet aseguró que le quiere pedir disculpas

El acosador de Sofía Gonet, Hernán Bloquero , después de la amenaza de muerte a Homero Pettinato en Olga y de justificarse en redes sociales, se mostró quebrado por la situación durante una entrevista. Incluso aseguró que le quiere pedir disculpas a ambos.

"No quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, decir que yo la acosaba... Ya veré el tema de Homero", expresó llorando para el programa Primicias Ya, en la pantalla de América TV.

Hernán Bloquero reconoció que estaba triste porque se sentía herido por Sofía Gonet. "Le voy a pedir disculpas solamente a la Reini", aseguró en un diálogo que mantuvo con Pablo Layus.

"Me aconsejaron que le pida disculpas también a Homero", confesó el denunciado. Incluso, reveló que se acercará a la comisaría a "arreglar todo esto" porque quiere estar tranquilo.

"Lo de Homero ya pasó. Olga no piso más", insistió el acusado de acoso y amenazas y reconoció que "se le fue de las manos" lo ocurrido con Homero Pettinato en el canal de streaming.

Sofía Gonet.

La excusa del acosador de Sofía Gonet

Hernán Bloquero dijo que Sofía Gonet "no puede decir" que él la pone en peligro por haberse hecho tatuajes relacionados a ella. "No es delito esto. No me voy a quedar de brazos cruzados, es indignante que haya dicho eso", sentenció en el ciclo de América TV.

También reconoció que estaba enamorado de Sofía Gonet: "No tengo ningún problema mental". "No pueden denunciar algo que no llegó a agresión física. [...] No la acoso desde hace diez años, ni por cuentas truchas. Yo le pido a Dios y al universo que ella esté protegida. Ni la conozco personalmente", explicó.

"Mi intención nunca fue acosarla. Ella tendría que estar orgullosa", insistió el denunciado de acoso y de amenazas en el fin de la entrevista con Primicias Ya.