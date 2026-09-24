Helen Bernard Stilling ganó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

Helen Bernard Stilling obtuvo la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros con vallas de los Juegos Suramericanos que se realizan en Santa Fe . Con una solida performance, la atleta de Lomas de Zamora se subió al podio y redondeó una gran presentación en el evento multideportivo.

La joven deportista que forma parte del equipo del Municipio de Lomas registró un tiempo de 13.48 - a ocho centésimas de su mejor marca personal- y fue una de las animadoras de la prueba que se realizó en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti (CARD).

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Helen, que llegaba a la cita después de atravesar algunas lesiones, estuvo cerca de sus mejores registros históricos y tuvo su merecido premio: se quedó con el tercer lugar de la competencia y sumó una valiosa medalla en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

La atleta argentina partió un poco retrasada en la prueba, pero recuperó terreno promediando la mitad de la carrera y en los últimos metros le arrebató el tercer lugar a la chilena Catalina Ronza , poniéndole el moño a una excelente carrera y que las posiciona como una de las mejores a nivel sudamericano.

HELEN BERNARD STILLING obtuvo la MEDALLA DE BRONCE para ARGENTINA en la final de los 100 metros con vallas femenino de atletismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Logró el tercer lugar con un tiempo de 13.48. pic.twitter.com/s3elVATVgV — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 23, 2026

Bernard Stilling, con 21 años, venía destacándose en las competencias internacionales de las categorías juveniles, pero ahora dio el gran golpe mayores y con su medalla de bronce colaboró con la cosecha de la delegación argentina, que se encuentra en las segunda colocación del medallero por debajo de Brasil.

La ganadora de la prueba fue la brasileña Vitoria Sena, que cronometró un tiempo de 13.05, mientras que la medalla de plata fue su compatriota Ketiley Batista, quien terminó segunda con un registro de 13.31.

Un camino plagado de logros para Helen Bernard Stilling

Previo a su participación en los Juegos Suramericanos, en agosto, Helen se había coronado campeona nacional en los 100 metros con vallas, prueba que domina hace tres años a nivel nacional: fue campeonato en 2024, 2025 y 2026. También obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano realizado el año pasado.

Además de estos logros, la atleta de Lomas de Zamora, de apenas 21 años, suma varios logros en las categorías juveniles: fue campeona sudamericana U20 en los 100 metros con vallas, campeona sudamericana U23 en los 400 metros con vallas y terminó en el cuarto puesto en los Juegos Panamericanos Juniors del 2025.