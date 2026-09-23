Temperley se movió rápido y extendió el contrato de Franco Benítez

Mientras avanza con la preparación de cara al compromiso ante Deportivo Maipú, Temperley anunció la renovación del contrato de Franco Benítez , uno de los futbolistas más destacados del equipo de Nicolás Domingo en la actual temporada de la Primera Nacional .

El “Mago” tenía vínculo vigente hasta diciembre, pero sus buenas actuaciones motivaron el interés de extender el lazo por un tiempo más prolongado, lo que finalmente se concretó este miércoles.

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Luego de una reunión que mantuvo con el presidente del club, Alberto Lecchi , y el integrante de la subcomisión de fútbol Martín “Kily” Prado, el mediocampista firmó su nuevo contrato y seguirá ligado al Gasolero por un largo tiempo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Temperley informó que Benítez extendió su vínculo hasta junio de 2028 . De esta manera, el club se asegura la continuidad de una de sus figuras de cara a las próximas temporadas.

Franco Benítez sigue perteneciendo a la familia más grande del sur.



El Mago renovó su vínculo con el Club Atlético Temperley hasta junio del 2028. Su contrato finalizaba en diciembre del corriente año. pic.twitter.com/bI8kY2hAVp — Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 23, 2026 Club Temperley.

Los números de Franco Benítez en Temperley

El mediocampista, surgido de las inferiores de Argentinos Juniors y con dos pasos previos por Brown de Adrogué, se afianzó este año en el Gasolero y se convirtió en uno de los pilares de un equipo que pelea por el ascenso a la Liga Profesional.

El Celeste marcha segundo en la zona B, a solo un punto del líder Tristán Suárez, y Benítez es uno de los puntos más altos del plantel: es el tercer máximo asistidor de la categoría en la temporada, con siete pases gol hasta el momento.

El mediocampista de 24 años se ganó la titularidad a partir de la fecha 5 y nunca más salió del 11 inicial, acumulando un total de 29 presencias (27 desde el arranque), un gol y siete asistencias. Por todo esto, la dirigencia de Temperley se movió rápido y lo aseguró hasta 2028.