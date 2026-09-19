Facundo Krüger, feliz por la victoria de Temperley: "Sabíamos que lo íbamos a ganar"

Krüger, con dos goles, fue uno de los pilares del triunfo de Temperley. Club Temperley.

Temperley volvió a tener una actuación destacada y sumó tres puntos valiosos para alcanzar al puntero Tristán Suárez en lo más alto de la zona B de la Primera Nacional. Y uno de los responsables fue Facundo Krüger, que marcó dos goles y fue una de las figuras en el triunfo por 3 a 1 ante Almagro.

El delantero no pudo ocultar su felicidad después del encuentro y se mostró “muy feliz” por haber colaborado en una nueva victoria del Gasolero, pero sobre todo por haber sacado adelante un duro compromiso para seguir firme en la pelea de arriba.

“La verdad que fue un partido muy trabajado, nos costó llegar al segundo gol, pero sabíamos que con nuestro juego lo íbamos a terminar ganando”, remarcó Krüger en diálogo con LPF Play. Y en esa línea, agregó: “Encontramos los goles en momentos justos y después pudimos manejar el partido”.

El exdelantero de Cañuelas fue uno de los pilares en la remontada. Con sus dos goles, Temperley acomodó el trámite a su favor después de un primer tiempo en el que estuvo incómodo y ratificó su racha positiva para subir a lo más alto: ganó cinco de los últimos seis partidos.

Krüger, la pesadilla de los arqueros y goleador de Temperley. Club Temperley. “Hoy estuve lúcido en las chances que tuve y gracias a eso pude ayudar al equipo para lograr un triunfo importante. Eso me pone muy feliz”, celebró el "Pesadilla" Krüger después del encuentro. Y luego, concluyó: "Siempre le agradezco a Dios por permitirme jugar y dejarme ser jugador de fútbol, también se lo quiero dedicar a mi mujer, ya que recién nos casamos, y a toda mi familia, que siempre me apoya. Y obviamente a todos los hinchas de Temperley por el aguante de siempre. Los dos goles de Krüger que hicieron delirar a los hinchas de Temperley "Facundo Kruger"



Por el gol del jugador de Temperley tras un error en la defensa de Almagro. pic.twitter.com/ltGXhE46XD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026 "Facundo Kruger"



Por el golazo de Temperley ante Almagro. pic.twitter.com/44O4du6iva — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







