El largo y equilibrado frente a frente entre Los Andes y Colón de Santa Fe

Lejos de las luces de los clásicos, Los Andes y Colón de Santa Fe han construido un frente a frente, donde romper el empate histórico es el verdadero desafío de cara al próximo compromiso. Volverán a chocar en un duelo apasionante de la Primera Nacional este domingo en el que se juegan mucho más que un partido.

A lo largo de 49 encuentros, el historial es sumamente parejo. Los Andes se impuso en 19 presentaciones, Colón de Santa Fe l o hizo en la misma cantidad de choques y empataron 11 partidos. Con 83 goles a favor del conjunto Sabalero y 73 tantos anotados por el Milrayitas. Se trata de un historial que tuvo su mayor cantidad de partidos en el Nacional B.

Los dos vienen de capa caída en el presente campeonato. Mientras el conjunto santafesino se encuentra sexto en la zona con 45 puntos, el equipo lomense acumula 37 unidades y se ubica en la novena posición. Buscan afirmarse en zona de reducido.

El primer capítulo de este libro se escribió el 30 de julio de 1949 en la vieja Primera B, oportunidad en la que el conjunto de Lomas de Zamora se impuso por 1-0. A partir de ese momento, ambas instituciones han cruzado sus caminos de manera intermitente en casi todas las categorías del ámbito local.

A pesar de la paridad global, la balanza suele inclinarse levemente hacia un lado u otro según la división en la que les tocó competir. En Primera División: Los Andes impone condiciones históricas mediante 6 triunfos, frente a apenas 2 de Colón de Santa Fe y 2 empates.El panorama cambia radicalmente en la Primera Nacional, donde el Rojinegro lidera con 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Mientras que en la vieja Primera B, disputaron 27 partidos, registrando un empate perfecto de 11 éxitos para cada uno y 5 igualdades.

El factor determinante de la localía

Como suele ocurrir en el fútbol argentino, la localía juega un rol preponderante en el desarrollo de estos partidos. Por un lado, Colón de Santa Fe se hace fuerte en el estadio Brigadier López donde acumula 12 victorias, 4 empates y 7 caídas. Por el otro, el Eduardo Gallardón cuida los intereses de Los Andes, escenario en el cual el Milrayitas manda con 12 triunfos, 7 empates y solo 6 tropiezos ante el cuadro santafesino.

Por su parte, Los Andes y Colón de Santa Fe se enfrentaron por la Copa Argentina el 8 de mayo de 2024 en el estadio Eva Perón de Junín por los 32avos de final del torneo más federal del país. Fue victoria de los santafesinos por 2 a 1 y clasificación a los 16avos de final.

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El recuerdo más fresco en el presente torneo de la Primera Nacional

Para encontrar el último antecedente directo hay que remontarse al pasado 2 de mayo de 2026, por la fecha 12 de la actual Zona A de la Primera Nacional. Aquella tarde en Lomas de Zamora, tanto Los Andes como Colón de Santa Fe no lograron sacarse diferencias y terminaron sellando un 1-1 definitivo. Si bien el Sabalero pegó primero gracias a un gol de Darío Sarmiento, el Milrayitas reaccionó a tiempo para estampar la igualdad por intermedio de Facundo Villarreal.

En consecuencia, el partido de este fin de semana en el "Cementerio de los Elefantes" se presenta como una oportunidad de oro. No solo estarán en juego tres puntos vitales de cara a la clasificación al Reducido, sino también la posibilidad histórica de romper una igualdad de décadas y tomar la delantera en el historial.