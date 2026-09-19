sábado 19 de septiembre de 2026
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19 de septiembre de 2026
Primera B.

Brown de Adrogué empató con Sportivo Italiano y se mantiene afuera de la zona de descenso

Brown de Adrogué no gana hace ocho partidos, empató y le sacó un punto de ventaja más a la UAI Urquiza, que perdieron en esta fecha.

Brown de Adrogué empató con Sportivo Italiano y se mantiene afuera de la zona de descenso.

Brown de Adrogué empató con Sportivo Italiano y se mantiene afuera de la zona de descenso.

Brown de Adrogué no pasó del 0 a 0 con Sportivo Italiano como visitante, acumula siete partidos sin ganar en la Primera B, pero se mantiene afuera de la zona de descenso. Aprovechó nuevo traspié de la UAI Urquiza y de Ituzaingó, hoy descendido.

Como era de esperarse por el mal momento del Tricolor, el dueño de casa, que pelea por asegurarse un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, fue amplio dominador de las acciones. Sin embargo, no pudo quebrar el cero en la tarde de Ciudad Evita.

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Con este empate, Brown de Adrogué suma 35 puntos en el campeonato, cuatro más que la UAI Urquiza, y dos menos que Defensores Unidos de Zárate, hoy por hoy los tres en los que se reduce la pelea por mantener la categoría, dado que esta tarde descendió Ituzaingó.

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