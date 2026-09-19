Brown de Adrogué empató con Sportivo Italiano y se mantiene afuera de la zona de descenso.

Brown de Adrogué no pasó del 0 a 0 con Sportivo Italiano como visitante, acumula siete partidos sin ganar en la Primera B, pero se mantiene afuera de la zona de descenso. Aprovechó nuevo traspié de la UAI Urquiza y de Ituzaingó, hoy descendido.

Como era de esperarse por el mal momento del Tricolor, el dueño de casa, que pelea por asegurarse un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, fue amplio dominador de las acciones. Sin embargo, no pudo quebrar el cero en la tarde de Ciudad Evita.

Con este empate, Brown de Adrogué suma 35 puntos en el campeonato, cuatro más que la UAI Urquiza, y dos menos que Defensores Unidos de Zárate, hoy por hoy los tres en los que se reduce la pelea por mantener la categoría, dado que esta tarde descendió Ituzaingó.

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