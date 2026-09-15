martes 15 de septiembre de 2026
Escribinos
15 de septiembre de 2026
¿Vuelve el bigotón?

Pablo Vico rompió el silencio sobre un posible regreso a Brown de Adrogué

El histórico Pablo Vico, máximo ídolo de Brown de Adrogué, se refirió a su presente alejado de las canchas y a los rumores que lo vinculan al Tricolor.

Pablo Vico habló sobre su posible regreso a Brown de Adrogué.

Pablo Vico habló sobre su posible regreso a Brown de Adrogué.

El nombre de Pablo Vico es sinónimo de Brown de Adrogué. Tras su histórica salida en mayo de 2024, luego de un ciclo sin precedentes de más de 15 años, el banco del Tricolor siempre se siente un poco vacío sin su figura en el corralito.

En las últimas horas, ante la salida de Jorge Vivaldo, los rumores sobre un posible retorno del "Ferguson del Conurbano" comenzaron a copar las redes sociales del pueblo tricolor. Sin embargo, el propio DT se encargó de enfriar las expectativas, aunque dejó una puerta abierta para el futuro.

Lee además
Matías Sproat habló del clásico que se le viene a Brown de Adrogué.
El sábado.

El deseo de Matías Sproat, de Brown de Adrogué, para el clásico
San Martín de Burzaco festejó en el clásico ante Brown de Adrogué.
¡Triunfazo!

San Martín de Burzaco se quedó con el clásico ante Brown de Adrogué

Qué dijo Pablo Vico sobre las posibilidades de volver a Brown de Adrogué

En declaraciones radiales por AM 650 Somos Argentina, el experimentado entrenador fue tajante al ser consultado sobre si existió un contacto formal para concretar su vuelta al club de sus amores: "La verdad es que nadie me llamó del club para volver".

Con la honestidad brutal que siempre lo caracterizó, "Don Ramón" no ocultó sus ganas de volver a calzarse el buzo de DT, mostrándose sorprendido por su presente de inactividad: "Estuve hace poco en contacto con diferentes clubes pero la verdad, no se por qué todavía no estoy dirigiendo".

Un presente lejos del barro, pero con el corazón en Brown de Adrogué

Desde que cerró su mítica etapa en Brown de Adrogué, el destino de Pablo Vico tuvo un breve y turbulento paso por Agropecuario de Carlos Casares en la Primera Nacional. Tras esa experiencia, encontró refugio futbolístico brindando asesoramiento pedagógico y capacitaciones a entrenadores novatos en las escuelas de fútbol bajo la licencia de River, una labor que le permite "mantener la cabeza ocupada" mientras aguarda el llamado definitivo para volver al banco de suplentes.

A pesar de estar enfocado en sus proyectos personales, el cordón umbilical con el club del sur del Gran Buenos Aires permanece intacto. Los hinchas no olvidan los dos históricos ascensos a la Primera Nacional (2013 y 2015) ni las hazañas presupuestarias que mantuvieron a Brown de Adrogué en el plano competitivo durante una década.

Por ahora, el regreso de la leyenda sigue perteneciendo al terreno de la utopía y el deseo popular. La pelota la tiene la dirigencia de Brown de Adrogué, pero el mensaje del entrenador ya fue enviado al aire: las ganas de dirigir están intactas, y el teléfono sigue esperando sonar.

La realidad de Brown de Adrogué marca que se encuentra cerca de la zona de descenso a la Primera C. El Tricolor suma 34 puntos, suma 3 unidades más que la UAI Urquiza y hace cuentas para permanecer en la categoría. La vuelta del ídolo para muchos puede ser la solución, aunque el fútbol está lleno de incertidumbre y el corazón no sabe de razones que la propia razón nunca entenderá.

Temas
Seguí leyendo

El deseo de Matías Sproat, de Brown de Adrogué, para el clásico

San Martín de Burzaco se quedó con el clásico ante Brown de Adrogué

Qué dijo Lucas Baldunciel tras la derrota de Brown de Adrogué en el clásico

Vivaldo dejó de ser el técnico de Brown de Adrogué

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley: el club que forjó a Guillermo Vilas y a Gastón Gaudio amplía su espacio.
De primer nivel.

Temperley: el club que forjó a Guillermo Vilas y a Gastón Gaudio se amplía

Las más leídas

Te Puede Interesar

Llega una nueva Jornada de Empleo a la UNLZ.
Stands y conferencias. 

Este miércoles llega una nueva Jornada de Empleo a la UNLZ