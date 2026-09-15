Pablo Vico rompió el silencio sobre un posible regreso a Brown de Adrogué

El nombre de Pablo Vico es sinónimo de Brown de Adrogué . Tras su histórica salida en mayo de 2024, luego de un ciclo sin precedentes de más de 15 años, el banco del Tricolor siempre se siente un poco vacío sin su figura en el corralito.

En las últimas horas, ante la salida de Jorge Vivaldo , los rumores sobre un posible retorno del "Ferguson del Conurbano" comenzaron a copar las redes sociales del pueblo tricolor. Sin embargo, el propio DT se encargó de enfriar las expectativas, aunque dejó una puerta abierta para el futuro.

En declaraciones radiales por AM 650 Somos Argentina, el experimentado entrenador fue tajante al ser consultado sobre si existió un contacto formal para concretar su vuelta al club de sus amores: "La verdad es que nadie me llamó del club para volver".

Con la honestidad brutal que siempre lo caracterizó, "Don Ramón" no ocultó sus ganas de volver a calzarse el buzo de DT, mostrándose sorprendido por su presente de inactividad: "Estuve hace poco en contacto con diferentes clubes pero la verdad, no se por qué todavía no estoy dirigiendo".

AHORA - EN VIVO | Pablo Vico. ¿Vuelve a Brown de Adrogue?



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Un presente lejos del barro, pero con el corazón en Brown de Adrogué

Desde que cerró su mítica etapa en Brown de Adrogué, el destino de Pablo Vico tuvo un breve y turbulento paso por Agropecuario de Carlos Casares en la Primera Nacional. Tras esa experiencia, encontró refugio futbolístico brindando asesoramiento pedagógico y capacitaciones a entrenadores novatos en las escuelas de fútbol bajo la licencia de River, una labor que le permite "mantener la cabeza ocupada" mientras aguarda el llamado definitivo para volver al banco de suplentes.

A pesar de estar enfocado en sus proyectos personales, el cordón umbilical con el club del sur del Gran Buenos Aires permanece intacto. Los hinchas no olvidan los dos históricos ascensos a la Primera Nacional (2013 y 2015) ni las hazañas presupuestarias que mantuvieron a Brown de Adrogué en el plano competitivo durante una década.

Por ahora, el regreso de la leyenda sigue perteneciendo al terreno de la utopía y el deseo popular. La pelota la tiene la dirigencia de Brown de Adrogué, pero el mensaje del entrenador ya fue enviado al aire: las ganas de dirigir están intactas, y el teléfono sigue esperando sonar.

La realidad de Brown de Adrogué marca que se encuentra cerca de la zona de descenso a la Primera C. El Tricolor suma 34 puntos, suma 3 unidades más que la UAI Urquiza y hace cuentas para permanecer en la categoría. La vuelta del ídolo para muchos puede ser la solución, aunque el fútbol está lleno de incertidumbre y el corazón no sabe de razones que la propia razón nunca entenderá.