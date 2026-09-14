Tras perder el clásico, Jorge Vivaldo dejó de ser el técnico de Brown de Adrogué

Jorge Vivaldo no es más el técnico de Brown de Adrogué.

El clásico dejó secuelas. Jorge Vivaldo dejó de ser el entrenador de Brown de Adrogué luego de la derrota frente a San Martín de Burzaco por 2-0 en el estadio Lorenzo Arandilla, por la 35º fecha del Torneo de Primera B. La dirigencia ya trabaja en busca de su reemplazo.

La institución informó que de “común acuerdo” se dio por finalizado el vínculo con el DT de 59 años. Esta decisión se da en un momento deportivo extremadamente delicado, con Brown de Adrogué a tres puntos del descenso y con una racha de seis partidos sin triunfos.

Para guardar. Brown de Adrogué lucirá una camiseta histórica ante San Martín de Burzaco

El sábado. El deseo de Matías Sproat, de Brown de Adrogué, para el clásico

Jorge Vivaldo inició su segundo ciclo en el Tricolor a partir de la 8º fecha, frente a Excursionistas, luego de que Pablo Nieva presentara la renuncia una fecha antes, también por los malos resultados.

El Flaco había tenido su primera etapa en Brown de Adrogué a finales de 2024, donde no pudo cumplir el objetivo de mantener al equipo en la Primera Nacional, perdiendo el desempate por el descenso ante Atlético de Rafaela. En su regreso, tampoco pudo levantarlo.

Las estadísticas indican que dirigió 29 partidos, con seis victorias, 10 empates y 13 derrotas, obteniendo una efectividad del 32.2%.

Despedida de Brown de Adrogué

“Desde el club queremos agradecer profundamente al Flaco Vivaldo y a todo su cuerpo técnico por el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrado a lo largo de todo este año defendiendo nuestros colores”, comunicó la institución de Adrogué.

Jorge Vivaldo dirigió 29 fechas en su segundo ciclo.

A pesar de que los resultados no fueron los buscados, le desearon al cuerpo técnico saliente “el mayor de los éxitos en lo que viene en sus carreras. Esta siempre será su casa”.

La era post Pablo Vico

Pablo Vico permaneció 15 años al frente de Brown de Adrogué, pero tras su salida el club no encontró el rumbo futbolístico. En ese 2024 pasaron Juan Ignacio Brown y Jorge Vivaldo.

Este último aceptó la oferta del Deportivo Los Chankas, de Perú, por lo que para 2025 asumió Fabián Lisa, que completó la temporada, pero no pudo clasificar a Brown de Adrogué al Torneo Reducido.

Pablo Nieva, Jorge Vivaldo y el que vendrá, serán parte de la trilogía 2026 de entrenadores del Tricolor. El entrenamiento de este lunes lo llevará Martín Blanco, actual técnico de la Reserva.

El objetivo es que en las próximas horas se anuncie al nuevo cuerpo técnico, que entrará en funciones el próximo fin de semana.

Al objetivo de Brown de Adrogué le quedan 21 puntos en juego, con estos partidos: Sportivo Italiano (V), Deportivo Camioneros (L), Deportivo Merlo (V), Sportivo Dock Sud (L), Comunicaciones (V), Defensores Unidos de Zárate (L) y Argentino de Quilmes (V).