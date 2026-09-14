Una asesora imagen de Lomas enseña a descubrir el poder de los colores

La asesora de imagen de Lomas vuelve a Casanegra Turdera con una propuesta distinta y llena de colores.

"Los secretos del color en tu imagen personal", es el nuevo encuentro que prepara la asesora de imagen de Lomas , Nati Salisio para el sábado 19 en Turdera que tiene el objetivo de brindar herramientas para transformar la imagen según cada persona y personalidad.

Según la experta, los colores tienen el poder de transformar y por eso decidió volver al espacio gastronómico Casanegra ubicado en Turdera para dar herramientas sobre cómo cambiar la imagen usando un abanico de colores según la necesidad de cada una. "Un color puede iluminar, destacar, suavizar, generar impacto y cambiar por completo como se percibe nuestra imagen", aseguró.

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La cita del sábado 19 a las 15 en Reconquista 69, Turdera apunta a descubrir como funciona cada color y como saber usarlo a favor. "Vamos a potenciar el estilo personal y así buscar una nueva forma expresar a través de la imagen", recalcó.

Salisio ya ha realizado varios encuentros dedicados a encontrar en la moda una respuesta concreta que contribuya a la imagen, pero dentro de su búsqueda para brindar nuevas herramientas encontró que había muchas dudas respecto al uso de los colores.

"Me pasaba de escuchar mucho que usar negro es lo que más eligen porque 'va con todo y estiliza' entonces investigué algunas encuestas y entendí que había muchas dudas a la hora de usar colores porque no saben combinarlos o prefieren evitarlo", comenzó contando la estilista de Lomas.

El sábado 19 a las 15 en Casanegra Turdera.

La lomense estuvo brindando colorimetría virtual y presencial para sondear cuáles eran las dudas y así poder brindar las herramientas necesarias para cada persona. "Como Casanegra volvió a ofrecerme su espacio pensé que justo con la llegada de la Primavera se podía encarar este encuentro donde los colores sean los protagonistas", detalló.

Qué van a encontrar quienes asistan a la charla

La asesora de imagen está preparando un encuentro donde las mujeres que asistan se van a encontrar con la información concreta de cómo usar el color para generar distintos efectos ópticos, según explicó la experta.

"Voy a enseñar usar esos colores que nos destaquen, ponerlos en el lugar indicado porque hay toda una psicología que avala el uso de los colores porque con ellos podemos transmitir emociones", recalcó.

Poder llevarse distintas herramientas es el fin de este encuentro. "Se van a llevar ideas para combinar colores según cada estilo y como generar impacto a la hora de asistir a distintos lugares como por ejemplo una entrevista laboral. Vamos a lograr combinar con confianza y que puedan incorporar estos saberes en el día a día", afirmó.

Cómo participar

Para participar de la jornada hay que anotarse con antelación ya que los cupos son limitados. "Hay que destacar que cada una se va a llevar las claves para crear armonías, contrastes e intensidades", manifestó la profesional que ha hecho una gran investigación de cara a este encuentro.

Las que quieran obtener esas herramientas para entender el color, combinarlo y usarlo con intención deben enviar un mensaje de WhatsApp al número: 1127626710

El valor de la entrada es de $8.000 y no hay que llevar nada, ni tener conocimientos previos respecto a la moda. Sólo se pide asistir con ganas de aprender y de obtener herramientas que beneficien la imagen personal.

Mirá la explicación de la experta