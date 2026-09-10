Memorias pintadas: la historia de Lomas de Zamora convertida en pintura

Lomas de Zamora celebra su 165º aniversario con una mirada hacia su historia y su identidad. En ese marco, la muestra "Memorias Pintadas" propone recorrer distintos momentos del pasado lomense a través de edificios que ya no existen, calles que cambiaron, antiguas construcciones y escenas de la vida cotidiana.

Organizada por el Instituto Histórico Municipal , la exposición podrá visitarse hasta el 23 de septiembre en el Museo Americanista , ubicado en Castro 254 . Las obras de la artista plástica Margarita Bonilla Stremel reconstruyen estos fragmentos de la historia local a través de la investigación y el lenguaje de la pintura.

"No pinto solamente lo que veo. Muchas veces pinto lo que ya no está", explicó Bonilla Stremel a La Unión , una artista autodidacta que encontró en el óleo y la pintura figurativa una manera de preservar aquello que considera parte de la identidad colectiva. "Para mí, memoria convertida en pintura significa darle una segunda vida a algo que ya no existe o que está a punto de desaparecer de nuestra memoria", señaló.

Detrás de cada obra hay un proceso de reconstrucción, la intención no es simplemente reproducir una fotografía, sino recuperar el contexto y la historia detrás de cada imagen. "Que la obra no sea solamente una pintura bonita, sino también un pequeño documento visual de nuestra historia", sostuvo.

Entre las obras expuestas hay una que tiene un significado especial para la artista: "La Casa Municipal", un edificio que ya no existe físicamente y que representa una parte de la historia institucional de Lomas de Zamora.

"Me conmueve especialmente pintar aquello que desapareció", explicó. "Cuando un edificio se demuele, no desaparecen solamente sus paredes: también desaparece una parte de la memoria de quienes lo habitaron y de quienes lo vieron como parte de su ciudad", resumió.

"Muchas veces una obra empieza justamente con alguien que dice: ‘Margarita, ¿sabías que acá había…?’", contó. Ese vínculo con la comunidad se convierte así en otra forma de construir memoria, cada fotografía aportada, cada relato y cada dato puede abrir una nueva puerta para reconstruir un rincón del pasado lomense, "siento que allí hay una historia que merece ser contada", admitió.

Historia, investigación y arte de Lomas

Las obras fueron realizadas principalmente con óleo sobre tela, mediante una técnica figurativa. "La pintura me permite reconstruir ese pasado y hacerlo visible para quienes no lo conocieron. Es una manera de decir: esto existió, estas personas estuvieron aquí, este lugar fue parte de nuestra historia", detalló.

Su formación estuvo ligada a la observación de los grandes maestros del Renacimiento, además de años de investigación y práctica. Para esta serie, ese recorrido artístico se combinó con fotografías antiguas, documentos, publicaciones históricas, relatos y conversaciones con personas vinculadas al patrimonio local. "No busco hacer una copia fotográfica. Busco que la pintura tenga vida", afirmó.

La propuesta también tuvo un componente de divulgación histórica, durante la muestra Carlos Pesado Palmieri y Susana Deltin ofrecieron disertaciones para aportar contexto e información sobre los lugares, personajes y acontecimientos representados en las obras. Para Margarita la participación de ambos permitió ampliar la mirada sobre el patrimonio local. "La pintura puede despertar una emoción o una pregunta, pero la investigación histórica permite profundizar y comprender el contexto", explicó.