Centenario: acusaron a su madre de la muerte de su padre, le dieron una paliza y la mandaron al hospital

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Centenario.

Una mujer de 49 años terminó internada después de ser atacada a golpes por sus propios hijos en una vivienda de Villa Centenario , y por el grave hecho de violencia familiar fue detenido uno de los acusados, de 28 años, que quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el episodio ocurrió el martes pasado en una casa ubicada en las inmediaciones de París y Carriego, donde asistieron los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora y encontraron a la mujer con lesiones producto de la agresión.

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La víctima fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde permanecía internada mientras avanzaba la investigación para determinar cómo se desencadenó la pelea y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Los primeros datos reunidos por los investigadores apuntan a que detrás de la agresión habría un conflicto familiar de larga data, relacionado con la muerte del padre de los jóvenes, ocurrida aproximadamente cinco años atrás.

El hecho ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 7° de Lomas de Zamora.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, los hijos habrían responsabilizado a su madre por aquel fallecimiento, que en su momento fue considerado un suicidio.

En medio de una discusión familiar, además, habría reaparecido una acusación vinculada con una presunta infidelidad de la mujer ocurrida en aquella época. Ese planteo habría profundizado el enfrentamiento hasta desencadenar la agresión física.

Un detenido y una investigación abierta

Luego del ataque, uno de los hijos, de 28 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. El expediente fue caratulado como violencia familiar y se busca establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.

La investigación continúa y los investigadores intentan determinar, además, si otros integrantes de la familia tuvieron participación en la agresión.