Quilmes: Mayra Mendoza presentó un proyecto para prevenir suicidios.

La diputada provincial Mayra Mendoza presentó en Quilmes un proyecto de ley que busca instalar cartelería con líneas gratuitas de atención al suicidio, contención psicológica y salud mental en pasos a nivel y sectores operativos ferroviarios de toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue anunciada durante una jornada de prevención.

La iniciativa tiene el objetivo de acercar información de asistencia a personas que atraviesen una situación de crisis y contempla pasos a nivel peatonales y vehicular-peatonales, estaciones, apeaderos, pasarelas y puentes peatonales que atraviesen trazas ferroviarias, entre otros sectores de circulación.

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La cartelería deberá ubicarse en lugares de alto tránsito y contar con un tamaño y una altura que permitan su rápida identificación. También tendrá que incluir líneas telefónicas públicas y gratuitas, como el 135 y el 0800-222-5462, además de un mensaje de contención.

Mendoza presentó la propuesta en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Federico Kaski”, ubicado en Cevallos y Olavarría, durante una jornada realizada por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La actividad llevó como eje “El suicidio como indicador de malestar social: políticas de prevención, atención y posvención” y contó con la participación de la intendenta interina Eva Mieri y referentes del área de salud.

Durante el encuentro, Mendoza planteó que el proyecto surgió a partir de situaciones observadas en los barrios y de la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención. También destacó especialmente la situación de niños y adolescentes y reclamó una mayor presencia estatal frente al deterioro de las condiciones sociales.

La diputada sostuvo que la respuesta debe construirse de manera comunitaria y remarcó que la propuesta apunta a transformar los problemas compartidos en herramientas de acompañamiento y asistencia.

Por su parte, Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, consideró que disponer información en lugares estratégicos puede permitir que una persona en una situación crítica encuentre rápidamente un canal para pedir ayuda.

Gonzalo Clérici, director de Salud Mental del Municipio de Quilmes, definió la iniciativa como una forma de acercar recursos de cuidado a personas que atraviesan momentos de angustia.

El contexto nacional

El proyecto menciona el crecimiento de los suicidios como uno de los motivos para reforzar las políticas de prevención. Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) citados en la iniciativa, durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024.

El proyecto menciona el crecimiento de los suicidios como uno de los motivos para reforzar las políticas de prevención.

La tasa nacional alcanzó 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial de 9,1 informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el proyecto señala que desde 2023 el suicidio constituye la principal causa de muerte violenta en el país.

En ese escenario, la propuesta sostiene que la extensa red ferroviaria bonaerense constituye un ámbito donde la presencia de información de asistencia puede resultar clave para acercar una alternativa de ayuda durante una crisis.

El Centro Comunitario “Federico Kaski” fue inaugurado a fines de septiembre de 2025 y trabaja con adultos y adolescentes mediante un abordaje interdisciplinario de salud mental y consumos problemáticos. También desarrolla talleres y actividades abiertas a la comunidad.