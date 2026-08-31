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31 de agosto de 2026
Enano Mágico.

Fernando Brandán, goles clave para un Temperley que es pura ilusión

Con la vieja fórmula de ingresar y anotar goles decisivos, Fernando Brandán es la carta triunfal para este Temperley que va por todo.

El remata de Fernando Brandán para el gol de Temperley.

El remata de Fernando Brandán para el gol de Temperley.

Fernando Brandán se convirtió en una de las cartas ganadoras de este Temperley decidido a pelear por uno de los ascensos a la Liga Profesional. El delantero decretó la histórica victoria frente a Quilmes en el estadio Centenario. Una vez más, su ingreso fue determinante.

El mendocino entró a los 62 minutos por Luciano Nieto y a los 82 minutos marcó el gol del triunfo Gasolero, que colocó al equipo de Nicolás Domingo a dos puntos del líder Tristán Suárez -esta noche podría sumarse Gimnasia y Esgrima de Jujuy- en la zona B de un atrapante Torneo de la Primera Nacional.

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La felicidad de Fernando Brandán con sus compañeros.

“La verdad que hacemos un trabajo muy grande, muy desgastante, intentamos jugar al fútbol, damos muchos pases, corremos, presionamos, robamos la pelota, volvemos a jugar e insistir en tratar de convertir”, valoró Fernando Brandán en diálogo con LPF Play.

Goles que Temperley disfruta

El experimentado futbolista de 36 años lleva convertidos seis goles en la temporada, uno menos que Pedro Souto, el máximo artillero. Sus goles tienen la particularidad de que los anota en los últimos 15 minutos de los partidos partiendo desde el banco de los suplentes.

Así fueron cinco de ellos: Los Andes -2-, Atlético Güemes de Santiago del Estero, Atlético de Rafaela y Quilmes. Frente a Colegiales, donde fue titular, señaló el empate a los 47 minutos.

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“Tuve la posibilidad y la suerte de poder convertir, pero el esfuerzo es 99% de los chicos de correr los 100 minutos”, expresó Fernando Brandán, destacando la entrega de todos sus compañeros.

En ese sentido, el Enano Mágico agregó que “uno siempre insiste. Lo más importante son los chicos como se entregan al máximo por esta camiseta. Y nada, uno se siente orgulloso de ser parte”.

Con Temperley acechando la punta, Fernando Brandán afirmó que este equipo está “para ganar el partido que viene porque es el más importante del año”, en relación al duelo que se viene ante Colegiales, el próximo sábado desde las 16, en el estadio Alfredo Beranger.

El sello de Fernando Brandán

7º fecha vs. Los Andes. Gol (92m.). Ingreso (78m.).

10º fecha vs. Colegiales. Gol (47m.). Titular.

18º fecha vs. Atlético Güemes. Gol (75m.). Ingreso (72m.).

21º fecha vs. Atlético de Rafaela. Gol (94m.). Ingreso (74m.).

25º fecha vs. Los Andes. Gol (83m.). Ingreso (68m.).

27º fecha vs. Quilmes. Gol (82m.). Ingreso (62m.).

En esta temporada lleva 26 convocatorias, ocho como titular, 15 ingresando desde el banco de suplentes y tres sin sumar minutos.

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