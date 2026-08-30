Temperley festejó con cerveza, venció a Quilmes y le muerde los talones al líder

Temperley se tomó toda la cerveza

Temperley se emborrachó de alegría. Le ganó a Quilmes por 1-0 como visitante después de 52 años, por primera vez en el estadio Centenario, y sacó credenciales para pelear hasta el final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El Gasolero no es pura espuma.

Con el triunfo, el equipo de Nicolás Domingo acumula 46 puntos, quedando a dos de Tristán Suárez en la zona B de la Primera Nacional, aunque el Lechero tiene un partido pendiente.

Lo ganó Temperley en un partido cerrado, con llegadas de un lado y otro, pero con pocos aciertos a los arcos. Esa fue la imagen del primer tiempo, donde no hubo un dominador claro, a pesar de los intentos que no les llevaron problemas a Esteban Glellel y Ezequiel Mastrolía. Dentro de esos acercamientos, Luciano Nieto y Pedro Souto no pudieron resolver jugadas que se ensuciaron en el final.

Triunfazo de Temperley en el Centenario frente a Quilmes.

En el segundo tiempo, Aaron Spetale sacudió la modorra con un tiro libre que rebotó en el travesaño. Parecía que era el momento de Quilmes, sin embargo, Temperley comenzó a dar avisos.

Temperley avisó y lo ganó

Una escalada, de las ya habituales de Pedro Souto, chocó con los reflejos del arquero. Nicolás Domingo había puesto en cancha a Fernando Brandán; luego a Facundo Krüger y Alejandro Melo, hombres de refresco para el tramo final en busca de lograr el desnivel.

Pesadilla Krüger bajó una pelota de manera poco ortodoxa y Fernando Brandán se tuvo fe. Derechazo desde lejos que rozó en Luca Romero y sorprendió a Esteban Glellel, que cuando quiso reaccionar era tarde.

Temperley se aferró a ese gol, pudo ampliar la diferencia con Facundo Krüger, y con el tiempo pasado vio como el último manotazo de Quilmes chocó contra el travesaño. Un final de locos.

Tercera victoria al hilo, disimulando grandes ausencias, pero cuando un equipo tiene los engranajes que le funcionan, cualquier contratiempo tiene solución. Temperley sabe de eso.