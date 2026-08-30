Temperley festejó con cerveza, venció a Quilmes y le muerde los talones al líder

Temperley se tomó toda la cerveza
Temperley se emborrachó de alegría. Le ganó a Quilmes por 1-0 como visitante después de 52 años, por primera vez en el estadio Centenario, y sacó credenciales para pelear hasta el final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El Gasolero no es pura espuma.
Con el triunfo, el equipo de Nicolás Domingo acumula 46 puntos, quedando a dos de Tristán Suárez en la zona B de la Primera Nacional, aunque el Lechero tiene un partido pendiente.
Lo ganó Temperley en un partido cerrado, con llegadas de un lado y otro, pero con pocos aciertos a los arcos. Esa fue la imagen del primer tiempo, donde no hubo un dominador claro, a pesar de los intentos que no les llevaron problemas a Esteban Glellel y Ezequiel Mastrolía. Dentro de esos acercamientos, Luciano Nieto y Pedro Souto no pudieron resolver jugadas que se ensuciaron en el final.
Triunfazo de Temperley en el Centenario frente a Quilmes.
En el segundo tiempo, Aaron Spetale sacudió la modorra con un tiro libre que rebotó en el travesaño. Parecía que era el momento de Quilmes, sin embargo, Temperley comenzó a dar avisos.
Temperley avisó y lo ganó
Una escalada, de las ya habituales de Pedro Souto, chocó con los reflejos del arquero. Nicolás Domingo había puesto en cancha a Fernando Brandán; luego a Facundo Krüger y Alejandro Melo, hombres de refresco para el tramo final en busca de lograr el desnivel.
Pesadilla Krüger bajó una pelota de manera poco ortodoxa y Fernando Brandán se tuvo fe. Derechazo desde lejos que rozó en Luca Romero y sorprendió a Esteban Glellel, que cuando quiso reaccionar era tarde.
Temperley se aferró a ese gol, pudo ampliar la diferencia con Facundo Krüger, y con el tiempo pasado vio como el último manotazo de Quilmes chocó contra el travesaño. Un final de locos.
Tercera victoria al hilo, disimulando grandes ausencias, pero cuando un equipo tiene los engranajes que le funcionan, cualquier contratiempo tiene solución. Temperley sabe de eso.
Terminó el partido
Triunfazo de Temperley en el Centenario frente a Quilmes para quedar a dos puntos de la cima de la zona B de la Primer Nacional.
#JuegaElCele || GANOOOOOO TEEEEEMPERLEEEY #Temperley le ganó 1 a 0 a Quilmes con gol de Fernando Brandán.El próximo sábado recibiremos a Colegiales a partir de las 16. pic.twitter.com/kKbD03KSW7— Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 30, 2026
Zafó el Gasolero
El travesaño le negó el empate a Quilmes en la última acción del partido.
Casi el segundo
Facundo Krüger puso el pecho, en la línea despejó Romeo.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 37 minutos. Fernando Brandán, de larga distancia, la pelota rozó en Luca Romero y sorprendió al arquero.
"Fernando Brandan"Por el gol del jugador de Temperley para darle la victoria al Gasolero ante Quilmes. pic.twitter.com/OUwikxWOdM— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 31, 2026
Las más clara de Temperley
Pedro Souto pareció por izquierda y le “quemó” las manos a Esteban Glellel.
Travesaño como aliado
Gran tiro libre de Aaron Spetale que rebotó en el larguero.
Un aviso de Quilmes
Oswaldo Pacheco chocó con un compañero, pero el remate de Agustín Bindella no tuvo dirección.
Arrancó el segundo tiempo
Temperley va por la victoria que le permita achicarle la diferencia al puntero Tristán Suárez.
Final del primer tiempo
Quilmes y Temperley igualan 0-0 en el estadio Centenario dentro de un trámite parejo.
#JuegaElCele || Finalizó el primer tiempo.Quilmes 0-0 #Temperley pic.twitter.com/hjfKLac6oz— Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 30, 2026
¡Qué chance Pedro!
Souto quedó de espaldas al arco luego de un pase de Luciano Nieto, pero no pudo acomodarse
Susto para Temperley
Derechazo de Agustín Lavezzi que sacudió la parte externa de la red.
Se resbaló Echeverría
Otra de Lucas Angelini para el delantero que patinó y luego despejó un defensor.
Se salvó Quilmes
La metió Lucas Angelini y Esteban Glellel salvó con las piernas cuando arremetía Luciano Nieto en el área chica.
Primer aviso del local
Remate de afuera de Ramiro Martínez que voló sobre el ángulo izquierdo.
Comenzó el partido
Temperley está dulce y atraviesa un buen momento en la Primera Nacional, pero enfrentará a Quilmes por la 27º fecha con varias bajas importantes, ya que no contará con Adrián Arregui, Franco Díaz y Gabriel Hauche, quienes quedaron afuera de la lista de convocados.
Así forman Quilmes y Temperley
Quilmes: Esteban Glellel; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista y Ulises Vera; Agustín Lavezzi y Aaron Spetale. DT: Emanuel Tripodi.
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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Lucas Richarte y Gerónimo Tomasetti; Franco Benítez, Luciano Nieto y Pedro Souto; Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para visitar a Quilmes por la fecha 27 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/OXYscJBKYN— Club A. Temperley (@TemperleyOK) August 30, 2026
Árbitro: Javier Delbarba. Estadio: Centenario.