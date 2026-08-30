domingo 30 de agosto de 2026
Escribinos
30 de agosto de 2026
Duro examen.

Temperley festejó con cerveza, venció a Quilmes y le muerde los talones al líder

Con gol de Fernando Brandán, Temperley se impuso por 1-0 a Quilmes en el Centenario y se colocó a dos puntos de Tristán Suárez.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Fernando Brandan le dio los&nbsp; tres puntos a Temperley.

Fernando Brandan le dio los  tres puntos a Temperley.

Fernando Brandan le dio los&nbsp; tres puntos a Temperley.

Fernando Brandan le dio los  tres puntos a Temperley.

Temperley y Quilmes igualan&nbsp; al cabo del primer tiempo.

Temperley y Quilmes igualan  al cabo del primer tiempo.

Temperley y Quilmes igualan&nbsp; al cabo del primer tiempo.

Temperley y Quilmes igualan  al cabo del primer tiempo.

Temperley se tomó toda la cerveza

Temperley se emborrachó de alegría. Le ganó a Quilmes por 1-0 como visitante después de 52 años, por primera vez en el estadio Centenario, y sacó credenciales para pelear hasta el final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El Gasolero no es pura espuma.

Con el triunfo, el equipo de Nicolás Domingo acumula 46 puntos, quedando a dos de Tristán Suárez en la zona B de la Primera Nacional, aunque el Lechero tiene un partido pendiente.

Lo ganó Temperley en un partido cerrado, con llegadas de un lado y otro, pero con pocos aciertos a los arcos. Esa fue la imagen del primer tiempo, donde no hubo un dominador claro, a pesar de los intentos que no les llevaron problemas a Esteban Glellel y Ezequiel Mastrolía. Dentro de esos acercamientos, Luciano Nieto y Pedro Souto no pudieron resolver jugadas que se ensuciaron en el final.

Triunfazo de Temperley en el Centenario frente a Quilmes.

Triunfazo de Temperley en el Centenario frente a Quilmes.

En el segundo tiempo, Aaron Spetale sacudió la modorra con un tiro libre que rebotó en el travesaño. Parecía que era el momento de Quilmes, sin embargo, Temperley comenzó a dar avisos.

Temperley avisó y lo ganó

Una escalada, de las ya habituales de Pedro Souto, chocó con los reflejos del arquero. Nicolás Domingo había puesto en cancha a Fernando Brandán; luego a Facundo Krüger y Alejandro Melo, hombres de refresco para el tramo final en busca de lograr el desnivel.

Pesadilla Krüger bajó una pelota de manera poco ortodoxa y Fernando Brandán se tuvo fe. Derechazo desde lejos que rozó en Luca Romero y sorprendió a Esteban Glellel, que cuando quiso reaccionar era tarde.

Temperley se aferró a ese gol, pudo ampliar la diferencia con Facundo Krüger, y con el tiempo pasado vio como el último manotazo de Quilmes chocó contra el travesaño. Un final de locos.

Tercera victoria al hilo, disimulando grandes ausencias, pero cuando un equipo tiene los engranajes que le funcionan, cualquier contratiempo tiene solución. Temperley sabe de eso.

Terminó el partido

Triunfazo de Temperley en el Centenario frente a Quilmes para quedar a dos puntos de la cima de la zona B de la Primer Nacional.

Zafó el Gasolero

El travesaño le negó el empate a Quilmes en la última acción del partido.

Casi el segundo

Facundo Krüger puso el pecho, en la línea despejó Romeo.

¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!

A los 37 minutos. Fernando Brandán, de larga distancia, la pelota rozó en Luca Romero y sorprendió al arquero.

Las más clara de Temperley

Pedro Souto pareció por izquierda y le “quemó” las manos a Esteban Glellel.

Travesaño como aliado

Gran tiro libre de Aaron Spetale que rebotó en el larguero.

Un aviso de Quilmes

Oswaldo Pacheco chocó con un compañero, pero el remate de Agustín Bindella no tuvo dirección.

Arrancó el segundo tiempo

Temperley va por la victoria que le permita achicarle la diferencia al puntero Tristán Suárez.

Final del primer tiempo

Quilmes y Temperley igualan 0-0 en el estadio Centenario dentro de un trámite parejo.

¡Qué chance Pedro!

Souto quedó de espaldas al arco luego de un pase de Luciano Nieto, pero no pudo acomodarse

Susto para Temperley

Derechazo de Agustín Lavezzi que sacudió la parte externa de la red.

Se resbaló Echeverría

Otra de Lucas Angelini para el delantero que patinó y luego despejó un defensor.

Se salvó Quilmes

La metió Lucas Angelini y Esteban Glellel salvó con las piernas cuando arremetía Luciano Nieto en el área chica.

Primer aviso del local

Remate de afuera de Ramiro Martínez que voló sobre el ángulo izquierdo.

Comenzó el partido

Temperley está dulce y atraviesa un buen momento en la Primera Nacional, pero enfrentará a Quilmes por la 27º fecha con varias bajas importantes, ya que no contará con Adrián Arregui, Franco Díaz y Gabriel Hauche, quienes quedaron afuera de la lista de convocados.

Así forman Quilmes y Temperley

Quilmes: Esteban Glellel; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista y Ulises Vera; Agustín Lavezzi y Aaron Spetale. DT: Emanuel Tripodi.

View this post on Instagram

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Lucas Richarte y Gerónimo Tomasetti; Franco Benítez, Luciano Nieto y Pedro Souto; Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Javier Delbarba. Estadio: Centenario.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Se difundió el video de la detención de Callejero Fino en Tigre. 
Quedó registrado.

El video del momento de la detención de Callejero Fino en Tigre