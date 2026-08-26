Temperley, con nuevo horario y presencia del público local

Este domingo Temperley deberá rendir examen en el estadio Centenario de Quilmes , por la 27º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional . En las últimas horas, hubo novedades importantes relacionadas a uno de los encuentros destacados de la jornada.

El primero tiene que ver con el horario de disputa del partido que se jugará en avenida Vicente López y Esquiú. Y el segundo con que finalmente se confirmó la presencia del público local.

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De acuerdo al cronograma emitido por la Asociación del Fútbol Argentino, el encuentro entre Quilmes-Temperley estaba pautado que arrancara a las 16. Con la modificación horaria se trasladó para las 19.

El otro tema pasaba estrictamente por la dirigencia de Quilmes , aunque el partido nunca corrió el riesgo de suspenderse. Había corrido el rumor que se adeudaban operativos policiales de fechas pasadas y se especulaba con jugarlo a puertas cerradas.

Rápidamente desde las oficinas del club Cervecero salieron a desmentir esto, dejando en claro la situación y llevándole tranquilidad al hincha que podrá acompañar al equipo de Emanuel Trípodi en este trascendental cruce ante uno de los animadores de la temporada como Temperley, que se ubica en la 3º posición de su zona.

Sin visitantes en el Centenario

Mucho antes se especuló con la presencia de simpatizantes Gasoleros en el Centenario, pero no hubo acuerdo entre la AFA, A.Pre.Vi.De., los clubes y los respectivos organismos de seguridad.

Un Quilmes-Temperley en el estadio Centenario.

Cabe recordar que Quilmes y Temperley fueron dos de los cuatro clubes que dieron el puntapié para el regreso de los visitantes a os estadios de la Primera Nacional.

Por la 9º fecha, Quilmes recibió a Nueva Chicago -ambas hinchadas son amigas-, mientras que Temperley trasladó su gente a Munro, donde enfrentó a Colegiales.

A partir del éxito alcanzado en esas pruebas piloto, se fueron abriendo más posibilidades para otros clubes. Hace tres fines de semanas atrás, Los Andes recibió en el estadio Eduardo Gallardón a Ferro.

Cómo llegan Cerveceros y Gasoleros

Quilmes viene de perder contra Deportivo Maipú de Mendoza (0-1), pero de los últimos tres partidos como local sacó siete puntos de nueve que lo alejaron de los puestos de descenso y hoy se ubica a cuatro de la clasificación al Torneo Reducido.

Temperley se recuperó de dos derrotas consecutivas, goleó a Los Andes (3-0) y dio vuelta a Ferro Carril Midland (2-1), ambos en Turdera. Con un partido más, está a cinco unidades del líder Tristán Suárez y a dos del escolta Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El partido será dirigido por Javier Delbarba, secundado por Mauro Ramos Errasti y Gonzalo Roldán. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.