miércoles 26 de agosto de 2026
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26 de agosto de 2026
Adiós maestro.

Murió Rubén Rada a los 83 años, una leyenda de la música uruguaya

El músico falleció este miércoles tras permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral.

Murió Rubén Rada a los 83 años, una leyenda de la música uruguaya.

Murió Rubén Rada a los 83 años, una leyenda de la música uruguaya.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y fue protagonista de la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.

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Integró grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista, con canciones como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

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