Emoción en Gran Hermano: el hijo de Mariela Prieto le contó que será abuela

En la casa Gran Hermano Hermano Generación Dorada, Mariela Prieto viene de sufrir el plantón del Turco García en la noche de bodas que se celebró en el reality. Pero ahora pudo enterarse de que será abuela gracias a un “derecho a réplica”.
Mariela Prieto tuvo un momento especial a solas con Yamil en el SUM de la casa de Gran Hermano y se enteró que será abuela por primera vez.
En la casa Gran Hermano Hermano Generación Dorada, Mariela Prieto viene de sufrir el plantón del Turco García en la noche de bodas que se celebró en el reality. Pero ahora pudo enterarse de que será abuela gracias a un “derecho a réplica”.
Su hijo, Yamil García, le reveló la feliz noticia del embarazo de su pareja, Antonela Cúcolo, y la jugadora tuvo su revancha dentro de la casa. El joven ya lo había contando, pero su mamá no sabía la noticia.
Yamil se conectó por videollamada desde Madrid, España, en donde él juega al fútbol, y en medio de mucho suspenso, su mamá dio a conocer ante el público de Telefe todas sus cualidades.
“Es muy tranquilo, nada que ver conmigo y con su papá”, comentó la participante de Gran Hermano 2026 luego de la charla virtual que mantuvo con su hijo.
La comunicación tuvo varios percances técnicos y luego de intercambios poco claros, Yamil fue concreto. “Vas a ser abuela”, expresó el futbolista, provocando que su mamá quede completamente estupefacta.
Emocionada y al borde del llanto, Mariela Prieto le dijo a Yamil que “es un sueño” poder ser abuela y quiso saber si el resto de la familia estaba bien.
“Sí, ahora quiero que te quedes ahí hasta la final”, le pidió el hijo a la participante del reality de Telefe. Mariela Prieto es una de las sietes jugadoras que sigue en carrera.