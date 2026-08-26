Emoción en Gran Hermano: el hijo de Mariela Prieto le contó que será abuela

En la casa Gran Hermano Hermano Generación Dorada , Mariela Prieto viene de sufrir el plantón del Turco García en la noche de bodas que se celebró en el reality. Pero ahora pudo enterarse de que será abuela gracias a un “derecho a réplica”.

Su hijo, Yamil García , le reveló la feliz noticia del embarazo de su pareja, Antonela Cúcolo, y la jugadora tuvo su revancha dentro de la casa. El joven ya lo había contando, pero su mamá no sabía la noticia.

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Yamil se conectó por videollamada desde Madrid, España, en donde él juega al fútbol, y en medio de mucho suspenso, su mamá dio a conocer ante el público de Telefe todas sus cualidades.

“Es muy tranquilo, nada que ver conmigo y con su papá”, comentó la participante de Gran Hermano 2026 luego de la charla virtual que mantuvo con su hijo.

La comunicación tuvo varios percances técnicos y luego de intercambios poco claros, Yamil fue concreto. “Vas a ser abuela”, expresó el futbolista, provocando que su mamá quede completamente estupefacta.

La noticia que recibió en Gran Hermano.

Emocionada y al borde del llanto, Mariela Prieto le dijo a Yamil que “es un sueño” poder ser abuela y quiso saber si el resto de la familia estaba bien.

“Sí, ahora quiero que te quedes ahí hasta la final”, le pidió el hijo a la participante del reality de Telefe. Mariela Prieto es una de las sietes jugadoras que sigue en carrera.