Más obras para Fiorito: avanza la transformación del barrio El Paredón

Una obra que va a mejorar la vida diaria de las familias de Fiorito.

Una obra que va a mejorar la vida diaria de las familias de Fiorito.

Para mejorar la vida cotidiana de las familias de Fiorito , el Municipio de Lomas avanza con una obra de saneamiento hídrico y vial en el barrio El Paredón que busca mejorar el sistema de desagües , prevenir inundaciones y optimizar la circulación.

Los trabajos se concentran en dos frentes de manera simultánea. Sobre la calle Esquel ya construyeron 240 metros de cañerías que conectan al sistema pluvial y llevan el agua hasta la Estación de Bombeo de Fiorito. También se hicieron 200 metros de pavimento y están armando un cordón cuneta para facilitar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia .

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El otro frente tiene lugar en Reaño, entre El Plumerillo y Esquel, donde van a colocar 230 metros de cañería pluvial, 6 cámaras de inspección y 5 sumideros. Mientras que la última etapa del proyecto se desarrollará entre Esquel y Reaño con el armado de un nuevo sistema de desagüe.

"Esta obra para nosotros es un montón y significa un desarrollo total para el barrio. También nos enseña que los sueños se cumplen y se hacen realidad cuando la comunidad participa y es persistente", destacó Pamela, vecina del barrio que luchó para que se haga el proyecto. "Mis hijos también van a disfrutar de la obra y eso no tiene precio", agregó.

En total, la obra contempla la ejecución de más de 470 metros de conductos, 160 metros de cañería domiciliaria, 130 metros de zanjas, 16 cámaras de conexión domiciliaria, 10 cámaras de inspección y 11 sumideros. A su vez, para mejorar la circulación en el barrio van a hacer 1.000 metros cuadrados de asfalto con cordón cuneta, 500 metros cuadrados de repavimentación en hormigón y la reconstrucción de 340 metros cuadrados de veredas.

Remodelaron un centro de salud en Fiorito

En el Centro de Salud Integral "La Salud como Derecho" de Fiorito ya finalizaron las obras de remodelación para sumar nuevos consultorios, incorporar profesionales y brindar una mejor atención a la comunidad.

La sala ubicada sobre Pasaje Eva Perón 2420 cuenta con servicios de pediatría, médico clínico, psicología, ginecología, enfermería y trabajo social. Próximamente van a sumar odontología, nutricionista y diabetóloga.