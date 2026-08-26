Pablo Grillo inauguró en Avellaneda una muestra con sus fotos del día que lo reprimieron

La exposición de fotos ya puede visitarse en Avellaneda.

En Avellaneda , el fotógrafo y fotoperiodista Pablo Grillo inauguró una exposición en el CFL Nº 413, ubicado en Giribone 772. La muestra reúne imágenes que tomó el 12 de marzo de 2025, cuando fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una marcha de jubilados.

La inauguración contó con la participación de la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, quien además recorrió las instalaciones del centro de formación profesional.

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La exposición reúne el trabajo realizado por Grillo durante aquella jornada en las inmediaciones del Congreso, donde se desarrollaba una movilización de jubilados. Ese día, por el impacto de la granada de gas sobre su cabeza, Grillo fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Tuvo una serie de intervenciones quirúrgicas y una ardua e intensa rehabilitación, mientras espera que la justicia pueda determinar a todos los responsables de la cadena de represión de ese día.

Pablo Grillo, tendido en la calle el 12 de marzo de 2025.

Cursos de formación profesional

Durante la actividad, Sierra recorrió los cursos que funcionan en el CFL Nº 413. Allí se dictan capacitaciones en distintos oficios, orientadas a brindar herramientas prácticas para la inserción en el mercado laboral.

De la ceremonia participaron también el director del CFL Nº 413, Cristian Torres; la directora provincial de Empleo, Claudia Lazzaro; el secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, Gabriel Navarrete; y el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Berrueco, entre otras autoridades.