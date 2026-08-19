miércoles 19 de agosto de 2026
Escribinos
19 de agosto de 2026
Hasta el 30.

Avellaneda homenajea a Sandro con una muestra y nueve películas

El homenaje de Avellaneda a Sandro tendrá una exposición de fotos, afiches y vestuario del ídolo popular. También un ciclo de cine en el CEA, con entrada gratuita.

Hasta el 30 de agosto, en Avellaneda, se podrá visitar el homenaje a Sandro.

Hasta el 30 de agosto, en Avellaneda, se podrá visitar el homenaje a Sandro.

Avellaneda homenajea a Sandro desde este miércoles 19 de agosto con una exposición y un ciclo de nueve películas en el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA), ubicado en Colón 1133. La propuesta, organizada por el Municipio de Avellaneda, se extenderá hasta el 30 de agosto y tendrá entrada libre y gratuita.

El homenaje comenzará este miércoles a las 18, día en que cumpliría 81 años, con la inauguración de una muestra dedicada a la trayectoria artística de Sandro. La propuesta reunirá fotografías, afiches de sus películas, vestuario y distintos objetos relacionados con su carrera.

Lee además
Sandro nacía hace 81 años.  video
Rescate emotivo.

El Gitano Sandro, el versátil artista que no paró de reinventarse
Sandro murió hace más de 16 años, pero su recuerdo sigue intacto en Banfield.
Ídolo popular.

Sandro cumpliría hoy 81 años: Banfield lo recuerda y lo celebra

La exposición podrá visitarse en el CEA de Avellaneda los jueves y viernes, de 17 a 21, y los sábados y domingos, de 15 a 21.

Sandro cumplir&iacute;a este mi&eacute;rcoles 81 a&ntilde;os.

Sandro cumpliría este miércoles 81 años.

El ciclo de cine en Avellaneda

Como parte de la iniciativa, se proyectarán nueve películas protagonizadas por Sandro. Las funciones comenzarán a las 19 y permitirán recorrer diferentes momentos de su carrera cinematográfica.

El cronograma completo:

  • 19 de agosto: Quiero llenarme de ti (1969).
  • 20 de agosto: La vida continúa (1969).
  • 21 de agosto: Operación Rosa Rosa (1974).
  • 22 de agosto: Gitano (1970).
  • 23 de agosto: Destino de un capricho (1972).
  • 27 de agosto: Tú me enloqueces (1976).
  • 28 de agosto: El deseo de vivir (1973).
  • 29 de agosto: Muchacho (1970).
  • 30 de agosto: Subí que te llevo (1980).

La propuesta permitirá acercarse a una de las facetas de uno de los artistas más reconocidos de la cultura popular argentina, tanto a través de sus películas como de materiales vinculados con su trayectoria.

Todas las actividades se realizarán en el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA), en Colón 1133, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita.

Temas
Seguí leyendo

El Gitano Sandro, el versátil artista que no paró de reinventarse

Sandro cumpliría hoy 81 años: Banfield lo recuerda y lo celebra

El Canal Volver anticipa el cumpleaños de Sandro

El Papa León XIV podría visitar el Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre y podría ir a Almirante Brown.
Expectativa.

El Papa León XIV podría visitar el Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jubilados y vecinos de Lomas de Zamora protestaran en la Plaza Grigera.
Desde las 16.

Jubilados en lucha: se concentrarán en la Plaza Grigera