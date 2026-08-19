Avellaneda homenajea a Sandro con una muestra y nueve películas

Hasta el 30 de agosto, en Avellaneda, se podrá visitar el homenaje a Sandro.

Avellaneda homenajea a Sandro desde este miércoles 19 de agosto con una exposición y un ciclo de nueve películas en el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA), ubicado en Colón 1133. La propuesta, organizada por el Municipio de Avellaneda, se extenderá hasta el 30 de agosto y tendrá entrada libre y gratuita.

El homenaje comenzará este miércoles a las 18, día en que cumpliría 81 años, con la inauguración de una muestra dedicada a la trayectoria artística de Sandro. La propuesta reunirá fotografías, afiches de sus películas, vestuario y distintos objetos relacionados con su carrera.

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La exposición podrá visitarse en el CEA de Avellaneda los jueves y viernes, de 17 a 21, y los sábados y domingos, de 15 a 21.

Como parte de la iniciativa, se proyectarán nueve películas protagonizadas por Sandro. Las funciones comenzarán a las 19 y permitirán recorrer diferentes momentos de su carrera cinematográfica.

El cronograma completo:

19 de agosto: Quiero llenarme de ti (1969).

Quiero llenarme de ti (1969). 20 de agosto: La vida continúa (1969).

La vida continúa (1969). 21 de agosto: Operación Rosa Rosa (1974).

Operación Rosa Rosa (1974). 22 de agosto: Gitano (1970).

Gitano (1970). 23 de agosto: Destino de un capricho (1972).

Destino de un capricho (1972). 27 de agosto: Tú me enloqueces (1976).

Tú me enloqueces (1976). 28 de agosto: El deseo de vivir (1973).

El deseo de vivir (1973). 29 de agosto: Muchacho (1970).

Muchacho (1970). 30 de agosto: Subí que te llevo (1980).

La propuesta permitirá acercarse a una de las facetas de uno de los artistas más reconocidos de la cultura popular argentina, tanto a través de sus películas como de materiales vinculados con su trayectoria.

Todas las actividades se realizarán en el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA), en Colón 1133, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita.