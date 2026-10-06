Rescataron un lobo marino en la Ribera de Quilmes.

Un pequeño lobo marino fue rescatado en la Ribera de Quilmes luego de que vecinos lo encontraran desmejorado en las escalinatas del río, a la altura del Centro Tradicionalista Fortín Quilmes.

El operativo comenzó durante la mañana, cuando vecinos advirtieron la presencia del animal y dieron aviso al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Ribera. Desde allí se comunicaron con la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal del Municipio de Quilmes.

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Los trabajadores del área llegaron al lugar, realizaron el rescate y trasladaron al ejemplar para ponerlo a resguardo. Luego se contactaron con la Fundación Temaiken, con la que el Municipio mantiene un trabajo articulado para atender casos de fauna marina.

Debido al estado desmejorado del lobo marino, desde la institución indicaron que el traslado debía realizarse con urgencia. El animal fue finalmente derivado a Temaiken, donde quedó bajo cuidado especializado.

Debido al estado desmejorado del lobo marino, desde la institución indicaron que el traslado debía realizarse con urgencia.

El pedido a los vecinos de Quilmes

La subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher, explicó que estos animales pueden llegar a la costa cuando están enfermos, fueron golpeados por una embarcación o se encuentran desorientados y con dificultades para nadar.

Ante situaciones similares, la funcionaria recomendó no acercarse ni tocar a los ejemplares. En cambio, pidió dar aviso a Defensa Civil o a los guardavidas a través de la línea 103 para que intervenga personal capacitado.

El caso se suma a otros rescates registrados en la Ribera de Quilmes y Bernal. En esas zonas fueron encontrados anteriormente lobos marinos, principalmente jóvenes, además de tortugas verdes de mar y elefantes marinos.

Según informó el Municipio, los operativos se realizan con el acompañamiento de Fundación Temaiken. Una vez que los animales reciben la atención necesaria y se encuentran en condiciones, los profesionales especializados llevan adelante los procesos de liberación correspondientes.