La explosión ocurrida en Remedios de Escalada sumó otras dos víctimas fatales. Ambas personas fallecieron mientras permanecían internadas en la Clínica Solis de San Justo, a raíz de las graves heridas sufridas durante el siniestro.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , los fallecidos son Matías Leguizamón y Juan José Servín. De esta manera, ya son cuatro los muertos por la tragedia ocurrida el viernes 13 de noviembre pasado en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde la rotura de una cañería de gas durante trabajos de renovación de la red provocó una fuga.

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Hasta el momento, las dos primeras víctimas fatales confirmadas habían sido los operarios de Metrogas Marcelo García y Néstor Julián D'Alessandro . El primero fue encontrado sin vida en el lugar del siniestro e identificado posteriormente mediante estudios de ADN, mientras que el segundo murió durante su internación en el sanatorio Fitz Roy.

Mientras tanto, la causa judicial busca establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y determinar las eventuales responsabilidades por la explosión. La investigación está a cargo de la UFI 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, bajo la carátula de "incendio o estrago culposo seguido de muerte".

El comunicado tras las dos nuevas víctimas de la explosión

“Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo.

Acompañamos a sus familiares, amigos más cercanos y compañeros de trabajo, poniéndonos a disposición en todo cuanto necesiten.

Estamos trabajando incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso, buscando ‘Justicia’ para dar algo de Paz a sus casas”.