Después de dos días de cortes en la avenida Hipólito Yrigoyen, vecinos se acercaron hasta la sede de Metrogas en Banfield , para solidarizarse y ser parte del plan de lucha y reclamo tras la explosión fatal que dejó hasta el momento un muerto y 30 heridos, varios de ellos de gravedad.

Bajo el lema “nuestras vidas valen más que sus ganancias”, vecinos se movilizan este lunes hasta Larroque 199. "Soy vecina de Banfield, pero estoy acá porque un amigo y su familia vivían en la esquina donde sucedió el hecho", detalló Cecilia que se sumó a la protesta frente a la sede de Metrogas, y agregó: "Es terrible lo que pasó, es un desastre todo. Seguimos históricamente cuidando a las empresas y no a la gente. Triste. Muy triste".

Los vecinos que se acercaron hablaron del miedo, del susto que tienen porque "lo que pasó en Escalada le puede pasar a cualquiera", reclamaron mientras pegaban carteles en contra de la empresa de gas. "Tendrían que poner plata, psicólogos, todo para atender a la gente afectada", pidió Cecilia de Banfield.

El objetivo de las movilizaciones es “sostener el reclamo, informarse de las novedades y definir en asamblea cómo continuar”. “Los vecinos y vecinas exigen justicia y garantías de seguridad. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias! ¡Metrogas y el Grupo Manzano-Vila son responsables!”, manifestaron.

Dan Bolini, otra de las vecinas que se acercaron a Metrogas comentó: "Vivo a 10 cuadras del lugar de la explosión. En el momento no estaba cerca, pero sí estaba mi familia, conocides y llegar acá y ver a la policía custodiando el lugar da mucha bronca porque parece que quien está incumpliendo la ley somos nosotres. Por más de que la Policía no esté haciendo nada específicamente, solo ahí parada y haciendo toda una fila como si fuésemos todos terroristas, están de alguna forma encubriendo una empresa que no está dando respuestas".

La gran mayoría del público reclamó que la Policía debería no encubrir. "Tendrían que estar con nosotres exigiéndoles que den respuestas, porque esto es algo que está todo por abajo de la tierra, no sabemos cómo están las condiciones de los caños de todo el Conurbano", afirmó Dan indignada y contó que hay un grupo de WhatsApp en el cual están tratando de organizarse los vecinos, pero "está bastante difícil porque somos casi 700 personas, entonces algunes quieren debatir, otres quieren organizar".

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En tanto, desde el lugar de la explosión se conoció que hay peligro de derrumbe en las estructuras afectadas por la explosión e incendio, sumado a que varios vecinos de la zona perdieron gran parte de su mobiliario.

Gladys, otra de las autoconvocadas comentó en diálogo con La Unión que pertenece al grupo de comerciantes vecinos afectados de Escalada: "Nos unimos como vecinos justamente para esta protesta frente de la oficina de Metrogas para que den la cara. Porque nadie ha dado la cara hasta este momento. Nadie. Nadie de la empresa. Entonces queremos un resarcimiento económico y bueno, que alguien... algún directivo de la empresa hable con nosotros. Por lo menos con el grupo que se armó con representantes. Somos como 60 personas las afectadas directas".

Asimismo, los mismos vecinos destacaron que el Municipio de Lanús está respondiendo a los reclamos todos los días y en la últimas anunció que se presentará como querellante en la causa judicial al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

"Hoy estoy para apoyar la causa", comenzó diciendo la vecina, Patricia Duruti de Escalada lado Este. "Me solidarizo con los vecinos porque es un lugar donde yo voy a hacer trámites porque está toda la parte bancaria y los negocios más importantes. Esto es una desidia de Metrogas y de la empresa que estaba asignada a esa tarea. Las personas sufrieron daños importantísimos en sus viviendas", aseguró.

También hizo hincapié en que se acercó al lugar tras los hechos hasta donde pudo y especificó respecto a la zona: "Estuve a una cuadra y la gente está muy mal. La mayoría está buscando dónde vivir. La intendencia está ayudando. Los clubes muy solidarios, las iglesias. Pero más allá de eso, hay pérdidas millonarias en los negocios. Así que es mucho el daño: mascotas muertas, otras desaparecidas y daños de viviendas y de negocios muy complicado todo".