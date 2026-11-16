Paul McCartney, de gran fortuna.

El cantante británico Paul McCartney acaba de convertirse en un multimillonario luego de alcanzar una fortuna estimada en US$1.400 millones, según un análisis de su patrimonio por la revista Forbes, que lo sitúa como el tercer artista más acaudalado del mundo.

La fortuna del exintegrante de Los Beatles se sitúa muy por debajo de la que amasa la estrella estadounidense Taylor Swift, con US$2.000 millones, y el rapero Jay-Z, con US$2.800 millones.

Paul McCartney agrandó su fortuna. El detalle de la fortuna de Paul McCartney La suma procede del "valor de sus catálogos musicales, los cheques de regalías que ha cobrado, los cientos de millones que ganó Paul McCartney con sus giras mundiales, sus propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y los Hamptons, además de una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte", precisó la revista.

Aunque la mayor parte de sus ganancias proviene de su editorial MLP Communications, que fundó en 1969 para gestionar tanto el catálogo musical de la banda británica como de otros artistas.

Además, cada miembro de Los Beatles, o sus herederos, recibe el 25% de las ganancias la empresa matriz del grupo, Apple Corps, que genera aproximadamente US$50 millones al año por derechos de autor de reproducciones en streaming, venta de vinilos y el merchandising o comercialización de la marca.

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