Pedro Rosemblat y Soledad Pastorutti.

Pedro Rosemblat entrevistó a Soledad Pastorutti en el canal de streaming Gelatina, donde hablaron muisca y de otros temas. Además, la cantante también tuvo unas palabras muy especiales para el conductor, que hace unos pocos días se casó con Lali Espósito.

"Me alegra mucho lo que estás viviendo, como una señora mayor que soy, creo que es una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida, disfrutalo", le dijo Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat.

EL TIERNO CONSEJO DE LA SOLE PARA PEDRO



Soledad Pastorutti fue entrevistada por Pedro Rosemblat en Gelatina y le dejó un sabio consejo para mantener el amor de una libriana: "Dale alas".



La Sole reveló, además, los detalles de cómo llegó a cantarle a Messi su… pic.twitter.com/kj9MmGRRhW — ÉPICA (@epicaOK) November 5, 2026 La picanteada de Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat Soledad Pastorutti no se quedó solamente en las felicitaciones para el conductor de Geletina, y le dejó un particular consejo a Pedro Rosemblat sobre la personalidad de Lali Espósito.

"No es fácil con una libriana, yo soy de libra, soy del 12 de octubre y Lali del 10, tenemos muchas cosas en común. Solo te digo que le des alas que el resto viene solo", le recomendó la cantante al periodista.

Por su parte, Pedro Rosemblat recibió las palabras con una sonrisa y agradeció el mensaje que le dio su entrevistada en vivo y que lo sorprendió por completo. "Estoy muy feliz y disfrutando el momento. Te tomo el consejo, gracias Sole", le dijo Pedro Rosemblat para cerrar el tema.

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