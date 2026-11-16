En Argentina, casi 7 de cada 10 hogares no llega a fin de mes aunque Javier Milei lo niegue.

En Argentina, el 67,7% de los hogares no logra sostenerse económicamente más allá del día 20, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora. El relevamiento también detectó que seis de cada diez encuestados tomaron créditos o asumieron deudas durante los últimos seis meses para afrontar distintos gastos.

La situación refleja las dificultades que atraviesan las familias para cubrir sus necesidades durante todo el mes. De acuerdo con el estudio, el 14,9% de los consultados se queda sin dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% agota sus recursos como máximo el día 15.

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En contrapartida, apenas el 31,1% consigue llegar a fin de mes con sus ingresos. Dentro de ese grupo, solamente el 7,5% tiene capacidad de ahorro.

El deterioro presenta diferencias importantes según el nivel socioeconómico. Entre las personas de clase baja, el 82,4% no consigue superar el día 20 y el 43,8% se queda sin dinero antes del 15. Además, ninguno de los encuestados de ese segmento manifestó tener posibilidades de ahorrar.

La clase media tampoco escapa a esta tendencia. El informe registró un empeoramiento significativo entre septiembre y octubre: la proporción de personas que no llega al día 20 pasó del 51,4% al 60,6%.

Por edades, los menores de 40 años también aparecen entre los sectores más afectados. En ese grupo, el 75% no logra sostener sus gastos más allá del día 20 y apenas el 2,1% consigue ahorrar.

El endeudamiento para cubrir necesidades básicas

Ante la falta de recursos para completar el mes, el crédito aparece como una alternativa para sostener la economía cotidiana. El 59,4% de los participantes del relevamiento reconoció haber tomado alguna deuda durante los últimos seis meses.

El destino de ese dinero muestra las dificultades para afrontar los gastos esenciales: el 57,7% de quienes se endeudaron lo hizo para pagar alimentos o cuestiones de salud, mientras que el 18,3% recurrió al financiamiento para cubrir tarifas y servicios.

De esta manera, el 76% de las personas que contrajeron deudas utilizó esos recursos para atender necesidades básicas del hogar.

La percepción sobre los salarios y la inflación

Otro dato que surge del Monitor de Opinión Pública es la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. El 80,6% de los consultados considera que sus salarios no logran ganarle a la inflación.

La percepción también atraviesa a los votantes del oficialismo: el 59% de quienes respaldan al Gobierno comparte esa evaluación. Entre los votantes opositores, la cifra asciende al 95,2%.

Por otra parte, el 69,6% considera que la inflación informada por el INDEC no representa adecuadamente los aumentos de precios que experimenta en su vida cotidiana.

El estudio de Zentrix Consultora vincula esa diferencia, entre otros factores, con las ponderaciones que utiliza el índice oficial, basadas en la estructura de gastos de 2004 y 2005. Según el informe, esa metodología no refleja completamente el peso actual de las tarifas y los servicios en el presupuesto familiar.

Los resultados vuelven a poner en discusión la capacidad de los ingresos para acompañar el costo de vida, una cuestión que también había generado cuestionamientos del presidente Javier Milei frente a relevamientos anteriores sobre cuánto duran los ingresos de las familias.