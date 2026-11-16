Las cocinas de Masterchef Celebrity , en Telefe , tuvieron una gala de beneficios muy exigente, donde los mejores de la semana se jugaron todo y así poder evitar la temida gala de eliminación. La noche dejó sorpresas, entre pollos muy bien logrados, pero otros con errores.

La gran ganadora de la noche volvió a ser la Negra Vernaci , quien se alzó con la medalla dorada por segunda vez consecutiva por sus excelentes condimentos y la impecable cocción del pollo deshuesado.

Conmovida por el logro, la Negra Vernaci le dedicó el triunfo a su familia: "Se la dedico a mi hijo, Vicente, vos sos parte de que yo pueda estar acá".

El segundo puesto y la medalla plateada quedaron en manos de Mike Amigorena , quien deslumbró al jurado tras preparar dos rellenos diferentes que se llevaron todos los aplausos. Fue ahí que el actor bromeó con su compañera: "Mi primera medalla. La copio a la Negra... La medalla se la dedico a Miel, mi hija, que nos mira".

Nazareno Casero en MasterChef Celebrity.

Los peores de MasterChef Celebrity

Los platos menos logrados del domingo fueron los de Nazareno Casero, quien reconoció haber tenido fallas con la manzana, el ingrediente clave que debía incorporar, y Campi, cuyo plato desató la furia del jurado al encontrarse un pedazo de grasa cruda y recibir duras críticas por la preparación: "Polémica la piel".

Luego de la deliberación final, el peso de los errores sentenció el destino del humorista. Campi pasó directamente a la gala de eliminación, quedando en la cuerda floja de cara al próximo programa, mientras que el resto de los participantes logró asegurar su continuidad una semana más.