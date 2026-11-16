El Torneo Clausura de la Liga Profesional definirá al campeón a través de los playoffs que disputarán 16 equipos. Otros 12 piensan en la próxima temporada y en la restructuración de sus planteles. Entre ellos se encuentra San Lorenzo , que apuntó a Leandro Brey exarquero de Los Andes , como uno de los posibles refuerzos.

Desde su llegada a Boca Juniors , Leandro Brey no pudo afianzarse bajo los tres palos y, si bien la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se opuso a diferentes salidas, ahora el que puso sus ojos en el oriundo de Lomas de Zamora es Rubén Darío Insúa.

entre los mejores De Los Andes a los Juegos Olímpicos: el camino al éxito de Leandro Brey

San Lorenzo no clasificó a los playoffs de la Liga Profesional ni a copas internacionales para el próximo año, por lo que el técnico tiene pensando llevar a cabo una profunda renovación en el plantel de cara a un mejor 2027 futbolístico.

Después del Mundial 2026, Orlando Gill fue transferido al Lille de Francia tras su gran desempeño con la Selección Paraguay. Su lugar quedo en poder de José Devecchi , con la alternativa de Facundo Altamirano , aunque el futuro de los ex Banfield estaría lejos de Boedo.

Leandro Brey en Copa Argentina con Boca Juniors.

Es por eso que el Gallego Insúa anotó como prioridad el nombre de Leandro Brey, formado en la divisiones inferiores de Los Andes y con varios partidos en Boca Juniors en el plano local e internacional.

De qué depende la salida de Leandro Brey

Primero, San Lorenzo deberá informar a Boca Juniors, que determinará los pasos a seguir con el arquero de 24 años, que tiene contrato hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de US$20 millones ante una posible venta al extranjero. Cabe señalar que Los Andes conserva todavía un 10% del pase del jugador.

Otro punto, y el más importante para San Lorenzo, es que el club deberá levantar las inhibiciones para poder contratar futbolistas.

Pero, desde el otro lado de la Cordillera de los Andes, Fernando Gago le hizo saber a la dirigencia de Universidad de Chile que pretender reforzar el arco con Agustín Marchesín. El exLanús se encuentra en la etapa final de recuperación por una rotura de ligamentos cruzados.

De ser sí, la dirigencia de Boca Juniors en caso de perder dos arqueros debería salir a la búsqueda de un suplente de Álvaro Montero, una de las figuras del equipo de Rodolfo Arruabarrena.