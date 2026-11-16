La institución de Temperley tiene dos especializaciones técnico en programación y en informática.

La Escuela Secundaria Técnica N°2 de Temperley transita el camino hacia sus 50 años de historia, que celebrará en 2027, con una trayectoria marcada por el crecimiento de su matrícula, la incorporación de nuevas especialidades y la adaptación a los avances tecnológicos. En ese contexto, este jueves 19 de noviembre realizará su tradicional muestra anual.

En la jornada los estudiantes compartirán con las familias y la comunidad los trabajos y proyectos desarrollados durante el año, para ingresar, los visitantes deberán concurrir con DNI para realizar el registro correspondiente. "La muestra institucional es la posibilidad que tienen los estudiantes de mostrar las producciones y proyectos que desarrollan durante el año", explicó el director, Hugo Campodónico.

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Ubicada en Lavalle 801 , la institución presentará producciones de carpintería, herrería, electricidad, electrónica, informática, programación, automatización y robótica. La exposición permitirá conocer de cerca el trabajo que realizan los alumnos en los distintos espacios de formación y cómo aplican los conocimientos teóricos en experiencias prácticas .

Entre las propuestas que se destacan, el directivo señaló especialmente los proyectos del ciclo superior, en los que los alumnos articulan conocimientos y capacidades adquiridos desde el primer año. Muchos de esos desarrollos tienen una finalidad social, como la creación de dispositivos para personas con discapacidad o herramientas que permiten simplificar y facilitar distintas tareas cotidianas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 - Temperley (@eestn2lz) Habrá producciones de carpintería, herrería, electricidad, electrónica, informática, programación, automatización y robótica.

De 47 estudiantes a una matrícula de 513 en Temperley

La historia de la Técnica N°2 comenzó el 11 de abril de 1977, cuando fue creada mediante la Resolución Ministerial 937/77, en sus primeros años funcionó en las instalaciones de la Escuela Primaria N°3 Ricardo Gutiérrez.

Uno de los momentos importantes de su crecimiento llegó en 1994, cuando se cedió el predio de la ex Algodonera de Lomas de Zamora para la construcción de su edificio propio, luego de gestiones impulsadas por vecinos que buscaban contar con una escuela técnica en la zona.

En 1995 comenzaron las obras y, en marzo de ese año, se iniciaron las actividades en el nuevo establecimiento, incluso cuando la construcción todavía no estaba terminada. En aquel momento, la institución tenía apenas 47 estudiantes, distribuidos en los turnos mañana y tarde, y otorgaba el título de Ciclo Básico.

La ampliación de la propuesta educativa fue otro de los hitos de su trayectoria, en 1997 se autorizó la carrera de Técnico en Computación, que en 1999 pasó a denominarse Técnico en Informática Personal y Profesional tras un cambio en el plan de estudios. En 2012 se incorporó la especialidad de Técnico en Programación.

Desde 1998, la escuela funciona en su actual edificio de Lavalle 801, en Temperley. Actualmente, en 2026, cuenta con una matrícula de 513 estudiantes, reflejo del crecimiento que experimentó desde sus comienzos.

En 1995 la matricula era de 47.

Formación técnica y nuevas tecnologías

La propuesta educativa combina los conocimientos tradicionales de taller con herramientas tecnológicas que permiten preparar a los estudiantes para los desafíos actuales del mundo laboral. Durante el ciclo básico, los alumnos incorporan conocimientos de carpintería, herrería, electricidad y electrónica. A partir de esas bases, profundizan su formación en informática, programación, automatización y robótica.

En los talleres trabajan con hardware, programación, aplicaciones, sistemas operativos y reparación de equipos, como computadoras, netbooks e impresoras. También desarrollan actividades de diseño e impresión 3D, diseño gráfico, programación web, redes informáticas, bases de datos y aplicaciones móviles.

"Creemos que la formación en tecnología informática, programación, automatización y robótica son ejes fundamentales para nuestros técnicos", sostuvo Campodónico, quien remarcó que estos contenidos se trabajan desde el inicio de la trayectoria escolar.

Para acompañar las prácticas, la institución dispone de cinco laboratorios de computación, impresoras 3D y máquinas y herramientas destinadas a los trabajos generales de taller; tanto las clases teóricas como las prácticas y educación física se desarrollan dentro del mismo edificio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 - Temperley (@eestn2lz) Participaron del concurso Innovación en Comunidad 2025, donde recibieron reconocimientos.

Prácticas profesionalizantes y compromiso social

La formación también incluye experiencias en entornos laborales mediante convenios con el Municipio de Lomas de Zamora y la Dirección de Tecnología Educativa. Uno de los programas en los que participan los estudiantes es "Reparo tu Netbook", una iniciativa destinada a recuperar equipos informáticos que se encuentran fuera de servicio por diferentes motivos, como bloqueos, roturas de componentes o problemas en los sistemas operativos.

A través de estas prácticas, los alumnos ponen en funcionamiento los conocimientos adquiridos y participan en tareas de diagnóstico, reparación y mantenimiento, al tiempo que contribuyen a recuperar recursos tecnológicos que pueden volver a utilizarse.

Una escuela que mira hacia el futuro

"El principal desafío es estar actualizados, tanto en recursos como en conocimiento, para poder brindar, enseñar y capacitar a los estudiantes con tecnologías actuales que se manejen en el sector socioproductivo", señaló el director

De cara al ciclo lectivo 2027, la escuela proyecta desarrollar iniciativas que promuevan el cuidado y el uso responsable de la tecnología, con soluciones que faciliten el acceso a la información y respondan a las necesidades de personas con discapacidad o con recursos limitados, la intención es que los conocimientos adquiridos en las aulas y talleres puedan traducirse en herramientas concretas para mejorar la vida cotidiana de la comunidad.

A las puertas de cumplir medio siglo, la Técnica N°2 busca sostener su crecimiento y fortalecer una identidad construida a partir del trabajo colectivo y el compromiso educativo, al dirigirse a los jóvenes que están pensando en estudiar en la institución, Campodónico destacó la importancia de aprovechar las oportunidades de formación y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. "Nuestra escuela, la Técnica N°2, es una gran familia, con una comunidad unida y colaborativa, siempre predispuesta a progresar y brindarse en pos de una mejora educativa de todos", expresó.