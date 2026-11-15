Temperley: intentó asesinar a su vecino tres veces y terminó detenido

Detuvieron a un hombre de 46 años acusado de intentar asesinar tres veces a un vecino en el barrio San José de Temperley . Los violentos episodios habrían ocurrido en la misma semana.

Según informaron fuentes policiales, todo empezó el miércoles 4 de noviembre, cuando la víctima circulaba en bicicleta por las calles del barrio San José. En ese momento, el acusado lo atropelló intencionalmente con una camioneta y, según la denuncia, momentos después intentó pasarle por encima de la cabeza, pero no lo logró debido a la intervención de los vecinos.

Infraestructura barrial. Obras en San José y Fiorito, arrancó la renovación integral de las veredas

Quedó filmado. Perdió el control de su auto y se subió a la vereda: tres mujeres se salvaron de milagro

Dos días después, el denunciante fue atacado nuevamente el agresor y dos cómplices. Esta vez, lo tiraron al suelo, le provocaron cortes con un arma blanca en las piernas y lo amenazaron de muerte.

Finalmente, el lunes 9 de noviembre se produjo el tercer ataque. Esta vez, la agresión habría sido mediante varios disparos de arma de fuego que no alcanzaron a la víctima.

La detención en San José

Uno de los detenidos por los tres ataques en el barrio San José de Temperley.

Tras la denuncia, la Policía identificó al agresor como un hombre de 46 años apodado “El Raba”. Con las pruebas obtenidas, realizaron tres allanamientos simultáneos en la zona, que permitieron detener al acusado y a un presunto cómplice.

En los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego, la camioneta que habrían utilizado para atropellar a la víctima en el primer ataque y varios teléfonos celulares.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora. La principal hipótesis apunta a un posible conflicto entre los involucrados por el control de la venta de drogas en la zona.

“El Raba” quedó imputado por tentativa de homicidio, amenazas agravadas y abuso de armas, mientras que el otro detenido enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego.