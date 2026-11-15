Lomas de Zamora se prepara para la Noche de las Heladerías: promociones y nuevo sabor

Los amantes del helado artesanal tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una de las propuestas más esperadas. El miércoles desde las 19 se realizará una nueva edición de La Noche de las Heladerías , una iniciativa impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) , con la participación de comercios de Lomas de Zamora , Banfield y Temperley.

Durante la jornada, las heladerías adheridas ofrecerán 2x1 en la compra de un cuarto kilo de helado artesanal. La promoción estará disponible desde las 19 hasta el horario de cierre de cada establecimiento y podrá abonarse con cualquier medio de pago, aunque cada local podrá establecer sus propias condiciones, como limites por persona o hasta agotar stock.

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Además, esta edición tendrá una novedad: Maní Split, un nuevo sabor presentado por AFADHYA para celebrar la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre, que combina una crema a base de maní tostado, veas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

Desde la Cámara de Comercio de Banfield expresaron: "En el contexto tan difícil que estamos atravesando, cualquier iniciativa es buena para impulsar las ventas. Lo importante es que la gente llegue, los elijan, pueda consumir y puedan volver".

Además, destacaron el objetivo de la iniciativa y su importancia para promover el encuentro entre vecinos y el movimiento comercial de la zona. "La idea es que la gente salga, se pueda encontrar, disfrutar de un helado rico y compartir. En Banfield tenemos un montón de alternativas para que puedan disfrutar de esta propuesta", señalaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GOYA - Auténtico Placer Helado (@goya.helados) Las heladerías adheridas ofrecerán 2x1 en la compra de un cuarto kilo desde las 19.

Qué heladerías participan en Lomas, Banfield y Temperley

En Lomas de Zamora, Goya Helados, ubicada en Molina Arrotea 2002, confirmó a través de sus redes sociales su participación en la jornada con el 2x1 en cuartos de kilo, también incorporará Maní Split a su propuesta, "un sabor especial, creado para celebrar la 42º edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal: cremoso, intenso, irresistible y con todo el sabor del maní. ¡Una combinación que te va a enamorar desde la primera cucharada!", expresaron y agregaron que la promoción va a estar disponible para delivery.

Por su parte, Glacé, que tiene su local en Sáenz 108 (esquina Pellegrini) anunció en Instagram la promoción de 2x1 en cuartos de kilo para el miércoles 18 de noviembre, con cualquier medio de pago abonando en mostrador.

En Banfield, se suman Saint Moritz, ubicada en Maipú 269; Riviera, en French 202; y Heladería Yael, en French 1705, Villa Centenario. Estos comercios ofrecerán el 2x1 y también tendrán disponible el nuevo sabor Maní Split. Riviera también participará con sus sucursales de Las Lomitas, en Loria 304, y Temperley, en avenida Meeks 1307.

Otra de las cadenas con presencia en la región es La Veneciana, que cuenta con locales en Lomas de Zamora y Banfield. Entre sus sucursales figuran las de Laprida 475, Laprida 151, Yrigoyen 8255, Boedo 298, Alsina 1908, Colombres 311, Colombres 101 y Cochabamba 312. La disponibilidad de las promociones y del nuevo sabor dependerá de la adhesión de cada establecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heladería Yael (@heladeriayael) Las promociones de la Noche de las Heladerias y el nuevo sabor dependerá de la adhesión de cada establecimiento.

Una semana para celebrar el helado artesanal

La propuesta se enmarca en la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que este año se desarrollará bajo el lema "El sabor de lo nuestro". La campaña busca poner en valor la identidad del helado artesanal argentino, las materias primas de las distintas regiones del país y el trabajo de los maestros heladeros.

"Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro", señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, quien destacó la historia, la elaboración y la calidad de las materias primas que forman parte de esta tradición gastronómica.