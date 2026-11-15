Qué pasará con el futuro de Pedro Troglio después de la eliminación de Banfield de la Copa Argentina

El ciclo de Pedro Troglio en Banfield parece tener fecha de vencimiento. A pesar de haber cumplido el objetivo primordial de mantener la categoría y de haber llevado al plantel hasta las semifinales de la Copa Argentina , la continuidad del experimentado entrenador de 61 años está prácticamente descartada para la próxima temporada.

El vínculo contractual del entrenador con el Taladro finaliza el 31 de diciembre, y hasta el momento no existieron negociaciones formales para extenderlo. El propio Pedro Troglio reconoció en declaraciones radiales que su futuro es una incógnita, dejando en claro que su etapa en el banco del Florencio Sola está llegando a su fin. "Desconozco qué será de mi futuro. A mí me gusta dirigir", había expresado el director técnico en diálogo con Radio La Red antes de la semifinal con Boca.

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Detrás de la decisión de no continuar hay un marcado desgaste acumulado a lo largo de este 2026. Pedro Troglio debió lidiar durante todo el año con un contexto institucional complejo, atravesado por inhibiciones, limitaciones para incorporar refuerzos y problemas económicos que afectaron la cotidianeidad del plantel.

El punto de mayor tensión se vivió en septiembre pasado, cuando el entrenador llegó a presentar su renuncia tras una racha adversa en el Torneo Clausura y en medio de fuertes rumores sobre posibles reemplazantes. En aquella oportunidad, la comisión directiva encabezada por Matías Mariotto logró convencerlo de seguir, pero la relación profesional quedó herida y el cierre de año aparece como el momento natural para descomprimir y dar un paso al costado.

Pedro Troglio saluda a Rodolfo Arruabarrena en lo que podría haber sido su último partido en Banfield.

En cuanto a los números, el balance del ciclo muestra una campaña irregular. Pedro Troglio acumula 52 partidos de Liga Profesional al frente de Banfield, con 19 victorias, 11 empates y 22 derrotas. Durante 2026, el equipo disputó 32 partidos de liga, con ocho triunfos, nueve empates y 15 derrotas. Convirtió 35 goles y recibió 44, una estadística que refleja las dificultades defensivas que acompañaron buena parte de la temporada.

En la Copa Argentina, el recorrido tuvo otro valor: Banfield consiguió avanzar hasta las semifinales, dejó en el camino a varios rivales y recuperó por momentos la ilusión de pelear por un título. Sin embargo, la goleada ante Boca terminó con ese sueño y dejó al equipo sin la posibilidad de cerrar el año con una consagración.

El futuro del DT y la danza de nombres en Banfield

Mientras se define su salida oficial como agente libre, el teléfono de Pedro Troglio ya comenzó a sonar. En los últimos días trascendieron sondeos concretos desde el fútbol de Estados Unidos (con la MLS en el horizonte), además del eterno interés de Olimpia de Honduras, club donde es ídolo absoluto tras conquistar nueve títulos y donde siempre tiene las puertas abiertas para un eventual regreso.

Por su parte, en Peña y Arenales ya trabajan en la sucesión. Con la necesidad de reestructurar el proyecto deportivo para 2027, el nombre que pica en punta para tomar las riendas del equipo es un viejo conocido de la casa: Julio César Falcioni, quien viene de cerrar su etapa en Atlético Tucumán y cuenta con el respaldo de buena parte de la dirigencia para iniciar un nuevo ciclo en el Taladro.