La dura autocrítica de Nicolás Domingo tras la eliminación de Temperley del Reducido

Lo que prometía ser el inicio del camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional terminó en una tarde de profunda decepción en el Alfredo Beranger. Pese a contar con la ventaja deportiva, Temperley cayó por 2 a 1 frente a Ciudad Bolívar. En ese duro contexto, Nicolás Domingo no buscó excusas y analizó lo sucedido.

“Lo de hoy fue muy malo”, sentenció el entrenador en conferencia de prensa, resumiendo el sentir de todo el pueblo Gasolero. Durante el encuentro disputado en el Alfredo Beranger, el equipo de Turdera logró ponerse en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo gracias a una definición de Gabriel Hauche. Sin embargo, la alegría duró poco y el conjunto visitante dio vuelta el marcador con los tantos de Elías Martínez y Federico Peralta, aprovechando las falencias de un local que volvió a mostrar dificultades para sostener el ritmo en el tramo decisivo del campeonato.

Más allá del golpe que significó la eliminación temprana, Nicolás Domingo también se tomó un momento para analizar lo que fue su primera experiencia al frente de un plantel profesional. Con visible amargura por no haber podido coronar el trabajo de la temporada, el entrenador dejó una reflexión sobre el contraste entre la campaña general y el desenlace del torneo.

El entrenador vivió su primera experiencia como director técnico, en la cual se habían depositado muchas expectativas tras el tercer puesto logrado en la fase regular. Con dos triunfos sobre Los Andes y un equipo que llegó a ilusionar con jugar la final por el ascenso a Primera División, los dirigidos por Nicolás Domingo terminaron fallando en los partidos clave del campeonato.

“Sé que he crecido muchísimo y en la fase regular hemos hecho cosas muy buenas, pero no sirve mucho eso. Nos quedamos en el camino y no logramos ningún objetivo, a pesar de eso considero que con el tiempo se van a acordar de este equipo. A pesar de eso nos faltó para pelear el campeonato de otra manera”, sostuvo el ex futbolista de Banfield, Independiente y River, entre otros.

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Un cierre de año que no fue el esperado

El cierre del 2026 deja un sabor amargo en Turdera. Tras protagonizar una destacada segunda rueda que lo tuvo peleando en los primeros puestos, el Gasolero sufrió un pronunciado bajón futbolístico en las últimas fechas que primero lo privó de disputar la final por el primer ascenso y ahora lo dejó con las manos vacías en el primer cruce mano a mano del Reducido.

"El final es muy doloroso. Habiamos hecho las cosas mucho mejor para ilusionarnos con otro resultado, pero el futbol no entiende de merecimientos ni de rendimientos es lo que pasa en 90 minutos y hoy hicimos un mal partido. El hincha se identificó con nosotros, me sentí muy respetado y valorado. Siempre los llevaré en mi corazón", concluyó Nicolás Domingo.