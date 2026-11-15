Explosión en Remedios de Escalada: vecinos denunciaron falta de asistencia

Vecinos de Remedios de Escalada denunciaron hoy falta de información y asistencia durante la explosión e incendio que se produjo este viernes en esa localidad bonaerense, y reclamaron respuestas por los daños ocasionados en viviendas y comercios.

La dueña de un colegio ubicado a dos cuadras del lugar, sobre la calle Beltrán al 300, afirmó que debieron evacuar por sus propios medios a los alumnos al advertir la presencia de humo: “A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos”. A su vez, cuestionó que no se acercaran representantes de Defensa Civil, la Policía ni de la empresa distribuidora de gas para advertir sobre el peligro.

Por otra parte, los damnificados exigieron que Metrogas se haga cargo de la reubicación de las familias que perdieron sus viviendas y de quienes sufrieron daños en sus propiedades. En ese contexto, una vecina advirtió que habría otra fuga de gas en las inmediaciones de su casa, ubicada a cuatro cuadras del lugar de la explosión, mientras que otro testimonio describió las consecuencias de la onda expansiva y a varias personas heridas en la calle.

En paralelo,comenzaron las tareas de remoción de escombros luego de que los Bomberos se retiraran de la zona durante la tarde. Personal de la Policía Federal también inspeccionó el sector con perros entrenados para descartar la presencia de más personas entre las ruinas, en el marco de la investigación para determinar las circunstancias del hecho, que dejó una persona fallecida y decenas de heridos.

METROGAS EMPEZO A RESTABLECER EL SERVICIO

A través de un comunicado, Metrogas informó que comenzó a restablecer el servicio de gas en la zona de Remedios de Escalada, bajo “las más estrictas condiciones de seguridad”. Sin embargo, precisó que en los sectores cercanos al incidente, en la intersección de las calles Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, la normalización del suministro se concretará cuando las autoridades correspondientes lo determinen.