sábado 14 de noviembre de 2026
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14 de noviembre de 2026
El día después.

Explosión en Remedios de Escalada: buscan identificar el cuerpo hallado al lado de la camioneta

La Justicia informó que el cuerpo fue encontrado junto a una camioneta de la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar y que todavía no pudieron identificarlo.

La Justicia comenzó las pericias tras el trabajo de los bomberos.

La Justicia comenzó las pericias tras el trabajo de los bomberos.

Luego de varias horas de trabajo, personal de MetroGAS logró cerrar el suministro de gas a las 2 de la madrugada y permitió avanzar con las tareas de enfriamiento en la zona de la explosión de Remedios de Escalada.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que una vez finalizado ese procedimiento, ingresó personal de la Policía Ecológica para relevar los riesgos existentes, una tarea que ya concluyó.

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A partir de ese momento comenzaron las pericias para determinar las circunstancias del siniestro ocurrido en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Según informaron los voceros del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, los especialistas utilizarán perros entrenados para establecer si existen restos humanos entre los escombros.

Trabajaron bomberos de distintos distritos para apagar las llamas.

Trabajaron bomberos de distintos distritos para apagar las llamas.

La víctima fatal de la explosión

En relación con la persona fallecida, las autoridades precisaron que el cuerpo fue encontrado junto a una camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que realizaba trabajos en el lugar. Hasta el momento, no se pudo establecer su identidad.

La investigación está a cargo de la UFI 6 y busca reconstruir cómo se produjo la explosión y determinar las eventuales responsabilidades. El siniestro dejó además decenas de heridos y provocó importantes daños en viviendas, comercios y vehículos de la zona.

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