Explosión en Remedios de Escalada: buscan identificar el cuerpo hallado al lado de la camioneta

Luego de varias horas de trabajo, personal de MetroGAS logró cerrar el suministro de gas a las 2 de la madrugada y permitió avanzar con las tareas de enfriamiento en la zona de la explosión de Remedios de Escalada.
La Justicia informó que el cuerpo fue encontrado junto a una camioneta de la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar y que todavía no pudieron identificarlo.
Luego de varias horas de trabajo, personal de MetroGAS logró cerrar el suministro de gas a las 2 de la madrugada y permitió avanzar con las tareas de enfriamiento en la zona de la explosión de Remedios de Escalada.
Fuentes judiciales informaron a La Unión que una vez finalizado ese procedimiento, ingresó personal de la Policía Ecológica para relevar los riesgos existentes, una tarea que ya concluyó.
A partir de ese momento comenzaron las pericias para determinar las circunstancias del siniestro ocurrido en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.
Según informaron los voceros del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, los especialistas utilizarán perros entrenados para establecer si existen restos humanos entre los escombros.
En relación con la persona fallecida, las autoridades precisaron que el cuerpo fue encontrado junto a una camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que realizaba trabajos en el lugar. Hasta el momento, no se pudo establecer su identidad.
La investigación está a cargo de la UFI 6 y busca reconstruir cómo se produjo la explosión y determinar las eventuales responsabilidades. El siniestro dejó además decenas de heridos y provocó importantes daños en viviendas, comercios y vehículos de la zona.