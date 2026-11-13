viernes 13 de noviembre de 2026
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13 de noviembre de 2026
Desesperación.

Explosión en Remedios de Escalada: un trabajador de Metrogas está desaparecido

Marcelo García estaba en la zona de la explosión. Pasaron varias horas y su familia no tiene datos de su paradero.

Marcelo García está desaparecido.

Marcelo García está desaparecido.

Se trata de Marcelo García, quien se encontraba trabajando en el cruce de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea momentos antes del incidente. Su familia no tuvo novedades sobre su paradero.

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Fuentes oficiales informaron a La Unión que la explosión dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos de gravedad, pero hasta el momento no se pudo identificar a Marcelo entre las víctimas. El operario de Metrogas es una de las dos personas que aún no fueron encontradas.

Marcelo Garc&iacute;a, el trabajador desaparecido en la explosi&oacute;n de Remedios de Escalada.

Marcelo García, el trabajador desaparecido en la explosión de Remedios de Escalada.

La familia del hombre desaparecido dejó números de contacto para quien pueda ayudar a encontrarlo. “Solicitamos colaboración para encontrarlo. Cualquier información puede ser fundamental”, manifestaron.

Quienes puedan aportar información, pueden comunicarse a los siguientes números:

  • 11-3437-8680 (Belén)
  • 11-5529-2003 (Jonathan)

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Todo ocurrió este viernes por la mañana. Una máquina de Metrogas que trabajaba en el lugar dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una terrible explosión en el cruce de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Los vecinos de la zona tuvieron que ser evacuados de urgencia. Al momento de redacción de esta nota, todavía no tenían permitido volver a sus hogares. Según pudo observar La Unión, sólo los dejaban entrar por unos segundos para retirar algunas pertenencias.

Hasta el momento, se constató una persona fallecida en el lugar y 30 personas heridas, siete de ellas de gravedad: seis fueron derivadas al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López. Por otro lado, otras 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 ya fueron dadas de alta, según informó el Municipio de Lanús.

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