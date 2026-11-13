Festejan el Día de la Tradición en Lomas con una peña en Lomas Este

En Miguel Cané 967, Lomas Este, a las 12 se podrá disfrutar de la peña folklórica con entrada libre y gratuita.

La Sociedad de Fomento Lomas Este prepara "La peña de la tradición" para que los vecinos puedan festejar en familia y en comunidad. La cita es este domingo a partir de las 12 y la entrada es libre y gratuita . Habrá shows en vivo y un buffet económico durante toda la jornada .

La peña que será 100% folklórica se podrá disfrutar dentro de la sociedad de fomento con una larga historia que está ubicada en Miguel Cané 967, Lomas Este . Los que se acerquen van a poder pasar un domingo distinto de baile, tradición y cosas ricas para degustar.

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Hasta las 17, los vecinos con sus familias o amigos se podrán acercar a la peña que tiene el principal objetivo de unir al barrio en uno de los espacios más antiguos de Lomas: la sociedad de fomento fue fundada en mayo de 1948 y desde ese entonces ha sido un lugar de pertenencia para los que viven cerca.

Los que se acerquen a una de las peñas más emblemáticas de la zona, además, se van a encontrar con shows destacados para disfrutar: se presentarán los grupos de danzas Pacha Mushpay y Medrano y no faltará la música en vivo durante toda la jornada.

Sobre la comida, adelantaron que estará a disposición una parrilla para los que quieran ir a almorzar allí y también se podrá adquirir cosas dulces y bebidas a precios económicos durante todo el día.

Lo que se recomienda es llevar silla plegable o reposera para disfrutar cómodamente de la jornada y el equipo de mate para compartir en familia.

La peña se podrá disfrutar al aire libre y en caso de lluvia adelantaron que el festejo se trasladará al sábado 21 en el mismo horario. Si bien, en el espacio social realizan este tipo de eventos para los vecinos, detallaron que es la primera vez que lo hacen especialmente para el festejo del Día de la Tradición.

Para sumarse, simplemente piden que los vecinos se acerquen directamente el día y horario especificado para pasar un domingo a pleno folklore y tradición.