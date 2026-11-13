El colegio Inmaculada Concepción de Lomas presentará La Noche de las Artes

El arte, la música y la creatividad serán protagonistas de una nueva edición de La Noche de las Artes, una iniciativa del colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora que abrirá sus puertas a toda la comunidad este viernes 13.

La jornada se desarrollará de 17 a 20 en la institución ubicada en Boedo 265 y contará con distintas propuestas artísticas realizadas por los estudiantes del nivel secundario.

Se trata de la cuarta edición de la propuesta, que busca compartir con las familias y los vecinos las producciones que los alumnos prepararon a lo largo del año. Durante la tarde habrá obras teatrales, exposiciones, talleres, presentación de cortometrajes, una banda musical, una orquesta y una feria del plato.

La jornada también contará con el acompañamiento de comercios y emprendimientos locales que se sumaron como auspiciantes. A través de un bono contribución de $2.000, los asistentes podrán participar de distintos sorteos que se realizarán durante la tarde, con premios donados por los colaboradores.

"Como colegio tenemos la modalidad de arte y pensamos que es muy importante poder abrir una muestra a la comunidad para que los grandes artistas que tenemos como estudiantes puedan exponer sus trabajos y sus obras", explicó la directora Lorena Panebianco.

En ese sentido, destacó que la propuesta también busca generar espacios de encuentro y aprendizaje más allá de las aulas. "Somos un colegio de "Puertas Abiertas" y pensamos que las familias, amigos, comerciantes y otras instituciones son bienvenidas siempre en nuestros eventos", señaló.

A través de un bono contribución de $2000, los asistentes podrán participar de distintos sorteos.

Una muestra del trabajo realizado durante todo el año

Los estudiantes de primero a sexto año del nivel secundario serán los protagonistas, las producciones que se presentarán son el resultado de un proceso de trabajo desarrollado durante el ciclo lectivo.

"Los estudiantes se van preparando durante todo el año. El trabajo que se muestra es la culminación de todo lo aprendido y qué mejor que mostrarlo a las familias y a todo el público que quiera disfrutar de una noche distinta", contó. La directora también manifestó sus expectativas para esa nueva edición y anticipó que esperan una importante convocatoria.

Una invitada especial: María Laura Muñiz

Uno de los momentos destacados será la participación de María Laura Muñiz, egresada del colegio y primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Se presentará a las 18 en la capilla del colegio junto a la Camerata de Cuerdas del Conservatorio Julián Aguirre, bajo la propuesta Vivaldi en concierto.

Para la comunidad educativa, su participación tiene un significado especial, tanto por su trayectoria profesional como por el vínculo que mantiene con la instrucción. "Recibir a María Laura es un gran honor y un enorme placer, no solo como profesional sino por la calidad humana que demuestra en cada gesto que comparte con toda la comunidad. Es una gran alegría que sea mamá de estudiantes de nuestro colegio", expresó la directora.