Conurbanhadas, el streaming que rescata historias y personajes de Lomas y el conurbano.

Hay historias que están a la vuelta de casa, edificios que forman parte del paisaje cotidiano y personajes que dejaron su huella en Lomas de Zamora y el Conurbano , pero que muchas veces permanecen fuera de los grandes relatos. Con la intención de recuperar esas historias nació Conurbanhadas, un programa de streaming conducido por Julieta Doti y Rocío Rojas que se emite los viernes de 18 a 19 por Cultura Lomas Radio.

La propuesta surgió de una inquietud de Julieta, licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), quien tenía ganas de contar historias del lugar donde vive y que, según sentía, no encontraban demasiado espacio en los medios de comunicación.

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"Me pasaba que veía cosas de Lomas de Zamora y de todo lo que me rodeaba que me parecían interesantes para contar, pero no tenía ningún medio o lugar para desarrollarlas. También tenía ganas de hacer algo frente a cámara, porque siempre había hecho periodismo gráfico", recordó.

Con esa idea se anotó en un curso de podcast y streaming de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA), a cargo de Cristian Paladino. Allí volvió a encontrarse con Rocío Rojas, a quien ya conocía de un curso de actuación frente a cámara que habían compartido durante 2024.

Rocío, por su parte, es música profesional con orientación en canto, recibida en la EMBA, y también tenía una idea para desarrollar: un programa que permitiera conversar con artistas locales y emprendedores. Al terminar la cursada, ambas coincidieron en que podían unir sus inquietudes y construir un proyecto propio.

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"Yo tenía mi idea y Rocío tenía la suya. Ahí se armó Conurbanhadas, que se llama así porque somos las hadas del Conurbano y hablamos del Conurbano", explicó Julieta.

El proyecto tomó forma cuando la radio municipal comenzó a transformarse en un canal de streaming. Las conductoras presentaron una propuesta y, después de varios meses de insistencia, consiguieron un espacio. En febrero comenzaron las emisiones.

Desde entonces, el programa fue construyendo una identidad propia. Los edificios históricos, las estaciones ferroviarias, los personajes destacados, las historias de los barrios, los artistas y los emprendimientos de la región se convirtieron en algunos de sus principales temas.

"Sentía que faltaba un espacio para hablar de estas cosas. Había muchos programas de streaming que tocaban temas más vinculados con las relaciones o cuestiones más banales, y a mí me interesaba contar, por ejemplo, la historia de los edificios históricos de Lomas o de figuras destacadas del Conurbano", contó Julieta.

La historia de Lomas en un canal de steaming

La historia local ocupa un lugar central en la propuesta. Para las conductoras, conocer cómo se construyó una estación, quiénes fueron los protagonistas de un barrio o qué historias esconden determinados edificios también es una forma de comprender la identidad de la comunidad.

"En un momento planteé en el programa: qué raro que los colegios no estén enseñando esto. Obviamente se enseña la historia nacional, pero nadie te cuenta cómo se creó la estación que tenés ahí", reflexionó.

La investigación tampoco es sencilla. Muchas de las historias que abordan no cuentan con demasiada información disponible en internet, por lo que recurren a bibliotecas, libros y distintas fuentes para reconstruir los acontecimientos. Pero hay algo que terminó convirtiéndose en una de las características más valiosas del programa: la participación de los propios vecinos.

"Siempre tratamos de ponerle nuestro humor. Con Rocío tenemos mucha química al aire. Queremos contar las historias, pero desde un lugar más ameno, no tan formal ni estricto".

Cuando publican un reel sobre algún lugar o personaje, aparecen comentarios de personas que vivieron esas experiencias, que recuerdan detalles o que aportan información que hasta ese momento no tenían. Así, la reconstrucción histórica se vuelve una tarea colectiva.

"Hay cosas que la gente vivió. Publicamos una historia y empiezan a comentar: 'Yo también estuve ahí' o 'Tengo este dato para aportar'. De a poquito vamos construyendo esa historia. Me gusta mucho que se haya generado esa comunidad", destacó Julieta.

Uno de los ejemplos que recuerdan con especial entusiasmo fue la visita de la nieta del fundador de la línea de colectivos Aerolínea 543. A partir de su testimonio pudieron conocer detalles sobre los orígenes de una empresa de transporte que forma parte de la vida cotidiana de muchos vecinos de Lomas de Zamora y que, según les contó, fue la primera de su tipo en el país.

También abordaron historias vinculadas con figuras de la música y la cultura. Entre ellas, la de Dee Dee Ramone, integrante de la banda estadounidense Ramones, a partir de su vínculo con el Conurbano, una historia que llegó al programa por iniciativa de Rocío. Además, recibieron a Martu Cruz, quien compartió su mirada sobre la pertenencia al territorio y la manera en que retrata esos espacios en sus documentales y producciones cinematográficas.

Son relatos que permiten descubrir que detrás de lugares aparentemente conocidos existen historias inesperadas y vínculos que muchas veces sorprenden hasta a quienes viven en la zona.

Un programa hecho a pulmón y con identidad propia

Actualmente, Conurbanadas cuenta con un equipo integrado por sus dos conductoras y Lucía Arias, asistente de producción, quien colabora durante las emisiones con el ingreso de invitados, la presentación de imágenes y las distintas necesidades técnicas del programa. También cuentan con el trabajo de Karina Galeano en la técnica del estudio.

Julieta y Rocío se encargan de investigar y preparar los temas que desarrolla cada una, por lo que funcionan al mismo tiempo como conductoras y columnistas de su propio espacio. La producción es completamente autogestiva y demanda una importante dedicación previa.

"Es un programa que está súper pensado. Nosotras queríamos hacer un producto muy bueno y no teníamos ganas de extenderlo con cosas banales. La idea es que todo lo que hablemos esté relacionado con el Conurbano, especialmente con Lomas de Zamora, que es lo que más conocemos y donde estamos más cerca", explicó Julieta.

Esa seriedad en la investigación convive con un estilo descontracturado. Las conductoras buscan que cada emisión tenga humor, complicidad y momentos de distensión, sin perder el contenido informativo.

"Siempre tratamos de ponerle nuestro humor. Con Rocío tenemos mucha química al aire. Queremos contar las historias, pero desde un lugar más ameno, no tan formal ni estricto. Nos reímos bastante y buscamos que también sea un viernes divertido", señaló.

La identidad visual del programa también tiene un detalle particular: las varitas que ambas llevaron a su primera emisión y que se convirtieron en una marca característica de Conurbanadas. Una de ellas, reconoce Julieta entre risas, ya está bastante deteriorada.

El crecimiento en las redes sociales fue otro de los logros del proyecto. De aquella primera comunidad de apenas 100 seguidores en Instagram pasaron a reunir alrededor de 6.000. Según explicaron, ese crecimiento se produjo especialmente cuando pudieron organizar mejor las secciones y dedicarle más tiempo a la producción de videos y contenidos para las redes.