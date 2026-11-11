La cantante Lola Torres presenta Calma Nena en Lomas de Zamora

Luego de un tiempo fuera de los escenarios, la cantante y música Lola Torres vuelve al ruedo con Calma Nena , su nuevo proyecto con canciones propias. Este regreso tendrá lugar el sábado en la primera Feria del Libro de la Biblioteca Popular Julio Cortázar de Lomas de Zamora.

“La propuesta de Calma Nena ofrece en la canción un espacio de encuentro, identidad y expresión. Con una estética propia y una búsqueda artística que integra música, palabra y sensibilidad”, dice Lola Torres sobre su vuelta a la música.

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“Fue un año académico donde me recibí de Musicoterapeuta en la UBA. La música quedó puertas adentro, pero las ganas de volver a tocar nunca se fueron”, le cuenta la cantante a La Unión.

La artista, que tiene en su haber su paso por bandas como Ciclotímica y Toca Madera, regresa con canciones propias y la intención de comenzar a grabarlas. Incluso abrió un "Cafecito" para quienes quieran colaborar.

Con la premisa "Música que respira", Calma Nena propone un “recorrido por canciones que invitan a detenerse, escuchar y compartir experiencias a través de la música”.

La cantante Lola Torres.

La propuesta combina composiciones propias, sensibilidad poética y una mirada artística comprometida con la identidad, la libertad creativa y la construcción de espacios culturales abiertos a la comunidad.

Con Lola Torre en voces y ukelele, en esta oportunidad va a tocar unas cinco canciones y la acompañan Juan Vinsennau en bajo y Vivi Fortugno en percusión. El proyecto busca compartir música con amigos y jugar con lo itinerante.

En este proyecto la artista lomense transita la canción como territorio de encuentro, explorando emociones, historias y experiencias cotidianas a través de una propuesta artística sensible, cercana y auténtica. Su universo creativo invita a escuchar desde la calma, entendiendo la música como un espacio de transformación, intercambio y construcción colectiva. “La calma también es revolución”, sentencia Lola Torre.

Música en vivo en la Feria del Libro

Calma Nena participará de la Primera Feria del Libro de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, una jornada dedicada a la literatura, la cultura y el encuentro comunitario que se realizará el próximo sábado, de 17 a 21, en la sede de la biblioteca ubicada en Miguel Cané 967, Lomas de Zamora. La participación de Lola Torres con sus canciones está prevista para las 19.