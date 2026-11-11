Cacho Deicas y Los Palmeras despidieron a Marcos Camino

Luego de la muerte de Marcos Camino, su compañero y también fundador de Los Palmeras, Cacho Deicas , lo despidió con profundo dolor a través de las sus redes sociales. También la banda de cumbia santafesina expresó su triseza por la partida del músico.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió Cacho Deicas en un posteo con una foto de ambos.

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Y siguió: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

La despedida oficial de Los Palmeras en las redes sociales también destacó el lugar que Marcos Camino ocupó dentro del legendario grupo de cumbia.

“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, señalaron en el primer comunicado difundido tras conocerse la muerte.

En el escrito, solicitaron privacidad ante los recientes hechos: "Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información". Por último, agradecieron "las muestras de cariño y el acompañamiento"

La página oficial de Los Palmeras emitió un comunicado invitando a sus seguidores a despedir al artista en una sala velatoria este miércoles 11 en Santa Fe. "Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor", expresaron.

De acuerdo con la información difundida por el conjunto musical que Marcos Camino fundó, el último adiós será en la Sala 3 de Sentir, de 14 a 18 hs. "Gracias por acompañar con respeto y cariño", concluyeron.